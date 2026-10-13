De troncos color canela, flores blancas y frutos oscuros, el arrayán es una de las especies más emblemáticas de la Patagonia andina. Su crecimiento lento y las particulares condiciones que necesita para desarrollarse explican por qué los bosques de esta especie son tan escasos y valiosos. En Villa La Angostura, el Parque Nacional Los Arrayanes protege una de las formaciones más reconocidas del país.

Un árbol que empieza con una pequeña semilla

Todo comienza con los frutos del arrayán (Luma apiculata), unas bayas oscuras que contienen semillas capaces de dar origen a nuevos ejemplares. Según el Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales, la especie se reproduce por semillas y sus frutos albergan habitualmente tres semillas en su interior.

A su vez, las aves cumplen un rol fundamental en este proceso, ya que se alimentan de los frutos y ayudan a dispersar las semillas a lo largo del bosque, favoreciendo la regeneración natural de la especie.

Al Bosque de Arrayanes se puede acceder a pie, bicicleta o en catamarán desde el puerto de Villa La Angostura

Crecimiento lento, pero constante

Si algo distingue al arrayán es su paciencia. Parques Nacionales lo describe como una especie de crecimiento lento, capaz de alcanzar entre 8 y 15 metros de altura. Vive principalmente en ambientes muy húmedos, cerca de lagos, ríos y otros cursos de agua.

Con el paso de los años desarrolla una de sus características más llamativas: la corteza lisa de color canela rojizo, que se desprende de manera natural y deja al descubierto manchas más claras. Esa apariencia única convirtió al arrayán en uno de los árboles más fotografiados de la Patagonia.

La floración que anuncia el verano

Durante el verano, el bosque cambia de aspecto. Entre diciembre y marzo, el arrayán florece con pequeñas flores blancas y perfumadas; estas flores atraen a insectos polinizadores que contribuyen a completar el ciclo reproductivo de la planta.

Tras la floración aparecen los frutos, que al madurar adquieren una tonalidad violácea oscura o casi negra, dando inicio a una nueva etapa del ciclo.

Un símbolo de Villa La Angostura

Para miles de visitantes, el arrayán es mucho más que un árbol. Su tronco color canela, sus formas retorcidas y la atmósfera que genera dentro del bosque lo transformaron en uno de los símbolos naturales más representativos de Villa La Angostura.

Pero detrás de esa postal existe una historia silenciosa: la de una especie que necesita décadas para desarrollarse y siglos para alcanzar su máximo esplendor. Cada ejemplar centenario que hoy se observa en Quetrihué comenzó, alguna vez, siendo apenas una pequeña semilla caída sobre un suelo húmedo junto al lago.