BPN amplía la atención en la Cordillera con una nueva sucursal en San Martín de los Andes

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) inauguró este miércoles 4 de noviembre una nueva sucursal en San Martín de los Andes, que comenzará a atender al público desde el jueves 5 de noviembre. La dependencia está ubicada sobre la Ruta Nacional 40, kilómetro 2220,5, dentro del complejo comercial Paseo del Campo, en el sector de Vega Maipú.

El acto de inauguración se realizó al mediodía y estuvo encabezado por el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, y el presidente del BPN, Gabriel Bosco. También participaron autoridades municipales y representantes de la entidad bancaria.

Con esta apertura, el banco provincial amplía su presencia en la ciudad cordillerana, donde ya cuenta con una sucursal en el centro. La nueva dependencia busca mejorar la cobertura y acercar los servicios financieros a los vecinos y comerciantes de otros sectores de San Martín de los Andes.

La fachada de la nueva sucursal del BPN en San Martín de los Andes - Foto: Neuquén Informa

Cómo es la nueva sucursal del BPN en Vega Maipú

La nueva sede tiene una superficie de 120 metros cuadrados y fue diseñada para concentrar distintos servicios de atención bancaria. Entre sus instalaciones cuenta con:

Un cajero automático .

Dos puestos de caja , uno de ellos especialmente adaptado para personas con discapacidad.

Un puesto de plataforma comercial para la atención y gestión de productos financieros.

Una oficina de gestión operativa.

El diseño de las instalaciones apunta a facilitar la atención presencial y ofrecer espacios adecuados para las distintas operaciones que realizan los clientes.

El intendente Carlos Saloniti junto al presidente del BPN, Gabriel Bosco - Foto: Neuquén Informa

Más cobertura bancaria para los vecinos y comercios

La apertura representa una ampliación de la infraestructura bancaria del BPN en San Martín de los Andes. Hasta ahora, la entidad tenía una dependencia en el área céntrica y, con esta incorporación, suma un nuevo punto de atención en Vega Maipú.

La ubicación permite acercar los servicios a vecinos, comerciantes, emprendedores y empresas que desarrollan sus actividades en distintos sectores de la ciudad. También amplía las alternativas para quienes necesitan realizar trámites presenciales o utilizar un cajero automático.

La iniciativa forma parte del proceso de crecimiento y modernización del banco provincial, que busca fortalecer su red de atención y facilitar el acceso a productos y servicios financieros en distintas localidades neuquinas.

El crecimiento de la red del banco provincial

La apertura en Vega Maipú también se inscribe en una estrategia más amplia de expansión territorial del BPN. La entidad viene desarrollando distintas modalidades de atención, entre ellas oficinas comerciales y cajeros automáticos móviles para localidades y barrios donde busca ampliar el acceso a sus servicios.

En ese contexto, la nueva sucursal de San Martín de los Andes se suma a las iniciativas destinadas a fortalecer la presencia del banco en Neuquén y acompañar la actividad de personas, comercios y empresas.