El Banco Provincia del Neuquén (BPN) informó este miércoles 18 de noviembre por la mañana que comenzó el restablecimiento de los servicios afectados por una falla en la red tecnológica Red Link, que durante el martes generó inconvenientes para operar en distintos bancos del país.

A través de un comunicado dirigido a sus clientes, la entidad neuquina indicó que Red Link informó que se encuentra normalizando los servicios y estimó que, a lo largo de la jornada, la totalidad de las operaciones quedará restablecida.

“Se estima que, a lo largo del día, la totalidad de los servicios quedará normalizada”, comunicó el banco, que también expresó sus disculpas por las molestias ocasionadas.

El inconveniente se había detectado durante la noche del martes 17 de noviembre y afectó de manera intermitente el acceso al Home Banking y la realización de distintas operaciones digitales. Entre las entidades alcanzadas estuvieron el Banco Nación y el BPN, además de otras instituciones financieras que utilizan la infraestructura tecnológica de Red Link.

El problema se originó en la plataforma de Red Link, que brinda soporte tecnológico a distintas entidades bancarias, por lo que no estuvo relacionado con una falla propia de cada banco.

La red presta servicios, además, a entidades como Credicoop, Banco Hipotecario, Banco Industrial (BIND), Coinag, Meridian, Roela, Piano, Bica, Mariva y el Banco Municipal de Rosario.

De esta manera, el sistema comenzó a recuperar su funcionamiento habitual, aunque la normalización total de los servicios estaba prevista para el transcurso de este miércoles.