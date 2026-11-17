Debido a una falla en Red Link, hay varios bancos del país con problemas para funcionar y para realizar operaciones online este martes 17 de noviembre.

Por esto el Banco Provincia de Neuquén, informó a sus usuarios que hay inconvenientes en el sistema de esta red que afectan de manera intermitente el acceso a Home Banking y el normal funcionamiento de algunos servicios.

Aclararon que desde el BPN los equipos técnicos se encuentran trabajando para restablecer la operatoria a la brevedad y minimizar el impacto de esta situación.

Además pidieron las respectivas disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión mientras avanzamos en la resolución del inconveniente.

En caso de tener alguna duda, solicitan comunicarse con los canales oficiales al www.bpn.com.ar o al 08009993338.

También pueden seguir las actualizaciones por su cuenta de X, Facebook o Instagram.

La caída a nivel nacional

La falla en Red Link ya se detectó durante la noche del martes, en bancos como Nación y BPN. La interrupción genera dificultades para ingresar a las cuentas y realizar operaciones digitales.

El inconveniente se originó en la plataforma que brinda servicios tecnológicos a distintas entidades bancarias y no responde a una falla propia de cada banco. Según la información difundida por fuentes del sector financiero, la empresa estimaba recuperar el servicio durante la mañana de este martes 17 de noviembre.

La red incluye además a entidades como Credicoop, Hipotecario, Banco Industrial (BIND), Coinag, Meridian, Roela, Piano, Bica, Mariva y el Banco Municipal de Rosario.