Rolando Figueroa y el embajador de EEUU abordaron oportunidades para la proyección energética de Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se reunió este martes con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, para analizar oportunidades de inversión y alternativas para ampliar la proyección internacional del sector energético provincial. También participaron del encuentro el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, y el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

Generamos las condiciones para que los inversores miren a Neuquén”, destacó Figueroa.

El mandatario sostuvo que estos espacios de intercambio permiten “vincularnos, aprender y posicionar a Neuquén en la agenda global”. Además, remarcó la importancia de generar previsibilidad para las empresas interesadas en desarrollar proyectos en la provincia. “Neuquén es una provincia que atrae inversiones porque las promueve”, afirmó.

Vaca Muerta y el desarrollo del gas para exportación

Durante el encuentro, Figueroa puso el foco en el potencial de Vaca Muerta y en los proyectos de gas natural licuado (GNL), considerados estratégicos para ampliar los mercados de exportación de la producción argentina.

Estamos preparados para competir con los mejores del mundo”, sostuvo el gobernador, quien planteó la necesidad de optimizar la cadena de valor y generar las condiciones para exportar energía.

La posibilidad de colocar mayores volúmenes de petróleo y gas en el exterior requiere inversiones que van más allá de la extracción. También demanda infraestructura de transporte, procesamiento y exportación, con oportunidades para empresas proveedoras y prestadoras de servicios radicadas en Neuquén.

Estados Unidos busca movilizar US$ 20.000 millones

La reunión se produjo después de la disertación de Lamelas en una actividad organizada por la Cámara de Comercio Argentina Texas, en el Centro de Convenciones Domuyo, en el marco de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026.

En ese ámbito, el embajador señaló que Estados Unidos busca movilizar hasta US$ 20.000 millones para la Argentina antes de fines de 2027, con Vaca Muerta y el desarrollo del GNL entre los principales ejes de interés.

Lamelas sostuvo que la formación neuquina es “el motor del éxito económico del país” y destacó el crecimiento de la producción hidrocarburífera argentina, que ubicó en torno al millón de barriles diarios, además del superávit comercial energético.

El diplomático también se refirió al interés estadounidense en acompañar iniciativas vinculadas con el petróleo, el gas y la infraestructura. Entre ellas, mencionó el Corredor Andes-Atlántico, orientado a modernizar las conexiones entre las áreas productivas y los puertos del Atlántico.

El alcance concreto de los anuncios dependerá de los acuerdos de financiamiento, las inversiones que se definan y el avance de cada proyecto. Para Neuquén, el desafío será traducir el interés internacional en nuevas obras, contratos, empleo y oportunidades para las empresas locales.

La AOG Patagonia reúne a la industria energética en Neuquén

La Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 comenzó el lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el jueves 22 en Neuquén capital. La inauguración contó con la presencia del presidente Javier Milei, junto a Figueroa, el titular del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, y funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

La exposición reúne a más de 550 empresas, especialistas y referentes de la industria hidrocarburífera, con conferencias técnicas, encuentros de negocios y actividades académicas.

Para la provincia, el encuentro representa una oportunidad para mostrar el potencial de Vaca Muerta ante inversores internacionales y fortalecer la participación de las empresas neuquinas en la cadena de valor energética.

La evolución de los proyectos de exportación y de la infraestructura asociada será clave para determinar cuánto de ese interés se convierte en inversiones efectivas y qué impacto tendrá sobre la actividad económica regional.