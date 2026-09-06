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Corte sorpresivo

Corte de luz en gran parte del oeste neuquino: qué explicó CALF sobre la inesperada falla

La empresa indicó que debieron esperar la autorización de EPEN para reanudar el servicio.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Domingo, 06 de septiembre de 2026 a las 12:11
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La falla se normalizará una vez que el EPEN autorice.

Minutos antes de las 12 de este domingo la Cooperativa de Energía CALF informó que varios barrios de Neuquén estaban sin luz por un corte sorpresivo. Afortunadamente el inconveniente fue solucionado a los minutos.

Según indicaron, el apagón se debió a una falla registrada en el sistema de transporte de energía que abastece a la ciudad.

La empresa distribuidora expresó que el inconveniente se produjo "fuera de sus instalaciones" y estuvieron a la espera de la autorización de EPEN, organismo responsable del transporte de la energía hasta la ciudad, para poder avanzar con el restablecimiento del servicio.

El corte afectó por unos minutos a usuarios de diferentes sectores del oeste, mientras los equipos permanecen a la espera de que se habiliten las tareas necesarias para normalizar el suministro.

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