Minutos antes de las 12 de este domingo la Cooperativa de Energía CALF informó que varios barrios de Neuquén estaban sin luz por un corte sorpresivo. Afortunadamente el inconveniente fue solucionado a los minutos.

Según indicaron, el apagón se debió a una falla registrada en el sistema de transporte de energía que abastece a la ciudad.

La empresa distribuidora expresó que el inconveniente se produjo "fuera de sus instalaciones" y estuvieron a la espera de la autorización de EPEN, organismo responsable del transporte de la energía hasta la ciudad, para poder avanzar con el restablecimiento del servicio.

El corte afectó por unos minutos a usuarios de diferentes sectores del oeste, mientras los equipos permanecen a la espera de que se habiliten las tareas necesarias para normalizar el suministro.