Los vecinos de distintos sectores de la ciudad de Neuquén deberán prepararse para un corte programado de energía este lunes 15 de junio. La cooperativa CALF informó que realizará tareas de ampliación y renovación del equipamiento eléctrico, con el objetivo de fortalecer la red de distribución y mejorar la calidad del servicio.

Según detalló la entidad, la interrupción del suministro se extenderá entre las 7:30 y las 13:30 y alcanzará a los barrios Cordon Colón, Islas Malvinas y sectores aledaños a Antártida Argentina, en el tramo comprendido entre las calles Catriel y Chrestía.

Los trabajos buscan mejorar la confiabilidad del servicio para los usuarios de la ciudad.

Desde la cooperativa explicaron que los trabajos cuentan con la autorización del órgano de control municipal y forman parte de un plan permanente de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica de la ciudad. Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante las horas sin servicio, especialmente en hogares y comercios que dependan del suministro eléctrico para sus actividades diarias.

Asimismo, recordaron que tanto el horario previsto como el área afectada son aproximados y podrían modificarse en función de las condiciones climáticas o necesidades operativas durante la ejecución de las tareas. Desde CALF señalaron que estas intervenciones buscan optimizar la seguridad operativa y garantizar una prestación más eficiente y confiable para los usuarios neuquinos.