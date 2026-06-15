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Mantenimiento y trabajos eléctricos

Corte de luz en Neuquén: qué barrios estarán sin energía este lunes por trabajos de CALF

La cooperativa CALF realizará trabajos de renovación y ampliación de la red eléctrica durante la mañana. El servicio se interrumpirá por seis horas en sectores de Cordon Colón, Islas Malvinas y áreas cercanas a Antártida Argentina.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 15 de junio de 2026 a las 09:14
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Personal de CALF realizará tareas de ampliación y renovación de la red eléctrica en Neuquén.

Los vecinos de distintos sectores de la ciudad de Neuquén deberán prepararse para un corte programado de energía este lunes 15 de junio. La cooperativa CALF informó que realizará tareas de ampliación y renovación del equipamiento eléctrico, con el objetivo de fortalecer la red de distribución y mejorar la calidad del servicio.

Según detalló la entidad, la interrupción del suministro se extenderá entre las 7:30 y las 13:30 y alcanzará a los barrios Cordon Colón, Islas Malvinas y sectores aledaños a Antártida Argentina, en el tramo comprendido entre las calles Catriel y Chrestía.

Los trabajos buscan mejorar la confiabilidad del servicio para los usuarios de la ciudad.

Desde la cooperativa explicaron que los trabajos cuentan con la autorización del órgano de control municipal y forman parte de un plan permanente de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica de la ciudad. Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante las horas sin servicio, especialmente en hogares y comercios que dependan del suministro eléctrico para sus actividades diarias.

Asimismo, recordaron que tanto el horario previsto como el área afectada son aproximados y podrían modificarse en función de las condiciones climáticas o necesidades operativas durante la ejecución de las tareas. Desde CALF señalaron que estas intervenciones buscan optimizar la seguridad operativa y garantizar una prestación más eficiente y confiable para los usuarios neuquinos.

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