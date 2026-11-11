Durante tareas de mantenimiento en la antena de la Comisaría Cuarta, efectivos policiales encontraron tres nidos y rescataron alrededor de 15 pichones de cotorras. Los ejemplares fueron entregados a la Dirección Provincial de Fauna para su cuidado.

El procedimiento se realizó durante la tarde del miércoles 11 de noviembre, cuando personal de la División Laboratorio Técnico Comunicaciones de la Policía del Neuquén trabajaba en la estructura de comunicaciones de la dependencia policial.

Mientras realizaban tareas de limpieza y mantenimiento, los efectivos detectaron los nidos y los pichones. Ante el hallazgo, organizaron el descenso de las crías desde la antena y tomaron recaudos para preservar su integridad.

Cómo fue el rescate de los pichones en la antena

La intervención estuvo a cargo de integrantes de la División Laboratorio Técnico Comunicaciones, dependiente de la Dirección Informática y Comunicaciones de la Policía del Neuquén.

Los ejemplares fueron entregados a la Dirección Provincial de Fauna.

El personal retiró los ejemplares de los nidos y los descendió de la torre con los cuidados necesarios. La tarea permitió poner a salvo a las crías que habían sido encontradas durante el mantenimiento de la estructura.

Una vez finalizado el procedimiento, los 15 pichones fueron entregados a representantes de la Dirección Provincial de Fauna, organismo que quedó a cargo de su cuidado y de las actuaciones correspondientes.