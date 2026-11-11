El pronóstico del tiempo en Neuquén para este miércoles 11 de noviembre anticipa una jornada con temperaturas de hasta 33 grados en Neuquén Capital, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo prevé cielo parcialmente nublado durante las primeras horas y mayormente nublado hacia la tarde, con viento moderado.

Las condiciones serán diferentes según la región de la provincia. Neuquén Capital tendrá la temperatura máxima más elevada, mientras que Zapala y Chos Malal llegarán a los 29 grados. En San Martín de los Andes, en cambio, la máxima será de 26 grados.

El contraste térmico entre las localidades alcanzará los 7 grados. La nubosidad y la dirección del viento también tendrán variaciones a lo largo del miércoles.

Neuquén Capital tendrá una máxima de 33 grados

En Neuquén Capital, el miércoles comenzará con 16 grados durante la madrugada y cielo parcialmente nublado. Durante la mañana, la temperatura ascenderá a los 21 grados, con viento del sudeste de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde llegará el momento más caluroso de la jornada: el termómetro alcanzará los 33 grados, con cielo mayormente nublado.

Hacia la noche se esperan 27 grados y viento del oeste de entre 13 y 22 km/h. De esta manera, la ciudad mantendrá temperaturas elevadas incluso después de la puesta del sol.

Zapala y Chos Malal llegarán a los 29 grados

En Zapala, el pronóstico del SMN anticipa una madrugada de 10 grados y cielo mayormente nublado. Durante la mañana, la temperatura llegará a los 19 grados.

La máxima alcanzará los 29 grados durante la tarde. Para la noche se esperan 23 grados, con viento del oeste de entre 23 y 31 km/h.

En Chos Malal también se prevé una tarde cálida. La jornada comenzará con 12 grados y cielo mayormente nublado, mientras que durante la mañana el termómetro marcará 17 grados.

Por la tarde, la temperatura llegará a los 29 grados, con cielo mayormente nublado. Hacia la noche se esperan 23 grados y viento del oeste de entre 7 y 12 km/h.

San Martín de los Andes tendrá temperaturas más bajas

En la zona cordillerana, el panorama será más fresco que en el resto de las localidades analizadas.

San Martín de los Andes comenzará el miércoles con 8 grados durante la madrugada y cielo mayormente nublado. Por la mañana, la temperatura ascenderá a los 17 grados.

Durante la tarde se alcanzará una máxima de 26 grados, mientras que por la noche el registro descenderá a 17 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte de la jornada.