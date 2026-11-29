Las altas temperaturas anticipan un fin de semana de intenso movimiento en las costas del río Limay. En Neuquén, donde el termómetro podría superar los 36 grados, los balnearios comenzaron a recibir una importante cantidad de vecinos y visitantes, incluso antes del inicio formal de la temporada de verano.

Frente a este escenario, la Municipalidad decidió reforzar el operativo de seguridad balnearia y adelantar la instalación de un puesto de guardavidas en la Isla 132, uno de los sectores más concurridos de la ciudad. La medida busca ampliar la cobertura ante el aumento de personas que se acercan al río para refrescarse.

El dispositivo comenzó a funcionar el 15 de noviembre con un esquema de pretemporada, pero que la demanda registrada en las últimas jornadas obligó a realizar modificaciones.

Actualmente, los guardavidas cumplen funciones de 14 a 20 en los tres balnearios habilitados. A partir del 1° de diciembre, con el comienzo de la temporada de verano, el horario se extenderá de 10 a 21 y la cobertura alcanzará toda la zona balnearia.

La decisión de adelantar el puesto de la Isla 132 también responde a algunas intervenciones recientes de los equipos de rescate. Entre ellas, se destacó el salvataje de un chico que pidió ayuda mientras estaba en el agua, una situación en la que intervinieron dos guardavidas que se encontraban en el sector.

Los cuidados para disfrutar del río Limay

Con el aumento de las temperaturas y la mayor concurrencia a las costas, desde el área de Seguridad Balnearia insistieron en la importancia de elegir lugares habilitados para ingresar al agua. Advirtieron que algunos sectores pueden presentar profundidades importantes y corrientes fuertes, incluso cuando desde la orilla parecen tranquilos.

Uno de los puntos señalados fue la zona de Solalique, donde hay sectores que alcanzan los seis metros de profundidad a pocos metros de la costa. Por eso, remarcaron que la cercanía de la orilla o la presencia de otras familias no garantizan que el lugar sea seguro.

Entre las principales recomendaciones para quienes planean pasar el día en el río se encuentran:

Elegir balnearios habilitados: ingresar al agua únicamente en sectores que cuentan con servicio de guardavidas.

Respetar las indicaciones: prestar atención a las advertencias del personal de seguridad y no alejarse de las zonas permitidas.

No subestimar la corriente: el Limay presenta un caudal importante y puede tener corrientes peligrosas incluso para quienes saben nadar.

Extremar los cuidados con los chicos: mantenerlos siempre bajo supervisión adulta y evitar que ingresen solos al agua.

Usar chaleco salvavidas: quienes realicen actividades náuticas deben contar con los elementos de seguridad correspondientes.

Además, el equipo náutico mantiene recorridas preventivas por distintos puntos de la costa, desde el sector de Hiroki hasta el puente de Balsa Las Perlas, para detectar posibles situaciones de riesgo y responder ante emergencias.