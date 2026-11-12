Desde el domingo 15 de noviembre habrá guardavidas en los balnearios de Neuquén: horarios y sectores habilitados

La Municipalidad de Neuquén pondrá en marcha este domingo 15 de noviembre la fase preventiva del operativo de seguridad balnearia, ante las altas temperaturas pronosticadas para la región. Desde ese día, 54 guardavidas estarán distribuidos en los balnearios Sandra Canales, Gustavo Fahler y Valentina Sur, donde prestarán servicio de 15 a 21.

La etapa preventiva se extenderá hasta el inicio formal de la temporada de verano, previsto para el 1 de diciembre. A partir de esa fecha, el dispositivo contará con 163 guardavidas y funcionará de 10 a 21 en todas las zonas ribereñas habilitadas de la ciudad.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que el municipio decidió adelantar el despliegue de seguridad debido a que las temperaturas más elevadas comienzan a registrarse antes del inicio tradicional de la temporada. "En las últimas seis temporadas hemos adelantado porque evidentemente se adelanta la fecha donde el calor es más intenso", destacó el funcionario.

Los balnearios Sandra Canales, Gustavo Fahler y Valentina Sur tendrán cobertura de 15 a 21.

Baggio también explicó que el trabajo de los guardavidas cambió en los últimos años y que la estrategia apunta a fortalecer la prevención, con mayor presencia y recorridas por los sectores de mayor concurrencia.

"Hemos cambiado ese formato en el plano de sacar al guardavidas un poco de la sombrilla y hacerlo un trabajador de la costa más móvil, más recorriendo, charlando con los vecinos, con los bañistas, generando alguna recomendación y de esta manera evitar tener que arrojarse al agua a salvar a alguien", señaló.

El equipo que participará del operativo se preparó durante todo el año y recientemente aprobó la reválida, la prueba obligatoria de suficiencia física y técnica para desempeñar la tarea. El dispositivo acuático de la ciudad también contará con motos de agua, embarcaciones semirrígidas y asistencia de la Policía provincial y del sistema de emergencias.

Un operativo que involucra a distintas áreas

El funcionario remarcó que la seguridad en los balnearios no depende exclusivamente de los guardavidas, sino que requiere un trabajo coordinado entre diferentes dependencias municipales y provinciales. "El operativo de seguridad balnearia no lo hacen solo los guardavidas, hay un conjunto de áreas municipales y provinciales", afirmó Baggio.

En ese esquema también cumplen un papel central los equipos de mantenimiento, que comienzan sus tareas diariamente a las 7 para garantizar la limpieza de los sanitarios, el corte de césped y el acondicionamiento de las parrillas.

Además, por indicación del intendente Mariano Gaido, durante la temporada se trasladará al Paseo Costero una programación permanente de actividades recreativas y deportivas. La propuesta incluirá peloteros y equipamiento para realizar actividad física, con el objetivo de ofrecer alternativas para las familias neuquinas y los turistas que visitan la ciudad. "Todas las actividades del Ejecutivo se trasladan a la zona de Paseo Costero y balneario", indicó el subsecretario.

Balnearios gratuitos y nuevas obras

Baggio también destacó que los espacios recreativos de Neuquén ofrecen servicios de acceso libre y gratuito, entre ellos estacionamiento, sanitarios, parrillas y permanencia en los sectores habilitados.

En ese sentido, comparó la propuesta de la capital neuquina con la de otras ciudades del país, donde algunos de esos servicios tienen costo. La intención, explicó, es sostener el carácter público de los espacios y promover el compromiso de los visitantes con el cuidado de las instalaciones, la limpieza y la higiene.

Valentina Sur contará con guardavidas desde este domingo y proyecta nuevas parrillas para ampliar sus instalaciones familiares.

En paralelo, el municipio proyecta nuevas obras para responder al crecimiento de la cantidad de personas que concurren a los balnearios, especialmente durante los fines de semana.

Uno de los sectores previstos para una ampliación es Valentina Sur, que tiene un perfil principalmente familiar y registra una importante demanda de sus instalaciones.

"Pensamos hacer una obra importante a partir del año que viene, finalizada la temporada, de reacondicionar un sector sobre el final del balneario lindero al sector de Solalique con nuevas parrillas, porque ya está quedando chico", anticipó Baggio.

Controles de agua en el Limay y el río Neuquén

Como parte de la preparación para el verano, el municipio también realiza controles periódicos de la calidad del agua en los sectores recreativos. Según informó Baggio, las últimas mediciones realizadas en el río Limay arrojaron resultados favorables y permiten proyectar una temporada habilitada desde el punto de vista sanitario, siempre sujeta a los controles correspondientes.

"Estamos haciendo mediciones de calidad de agua, ayer se hizo una de las anteúltimas tomas, vienen dando muy bien, así que seguramente vamos a tener una temporada habilitada en términos de salud del agua", aseguró.

Los estudios también alcanzaron un sector del río Neuquén, a la altura de calle Figueroa, donde se realizaron muestreos para evaluar sus condiciones de uso recreativo.

Aunque todavía no está previsto que ese espacio funcione como balneario de manera masiva, los primeros resultados fueron positivos y abren la posibilidad de analizarlo como una futura alternativa. "La verdad que nos dieron muy bien los valores. Es un lugar que nos empieza a interesar si las condiciones de calidad de agua dan para el uso recreativo como futuro o posible balneario", concluyó el funcionario.