Cuatro personas oriundas de Neuquén, entre ellas una adolescente de 15 años, fueron demoradas tras un operativo en la zona de acantilados del río Limay. El procedimiento también permitió encontrar un Ford Focus gris, totalmente incendiado, que tenía pedido de secuestro por robo en Neuquén.

El despliegue comenzó a partir de una alerta de la Comisaría 42° de Villa El Chocón sobre la presencia de personas lesionadas en un campo de la zona. Cuando los efectivos se dirigían por la Ruta Provincial 68, encontraron el automóvil abandonado y consumido por completo por el fuego.

Al llegar al establecimiento rural, personal de la Subcomisaría 82°, del Área de Investigaciones y de Prefectura Naval Argentina se entrevistó con un médico. Allí les dijeron que, a orillas del río Limay y debajo de los acantilados, había dos hombres mayores de edad y una adolescente. Uno de los hombres presentaba lesiones.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la Comisaría de Cerro Policía quedó a cargo de las actuaciones judiciales vinculadas al vehículo, mientras se brindó asistencia a las personas encontradas en la costa.

Cuatro personas demoradas

Posteriormente, la Fiscalía de General Roca ordenó la demora de cuatro personas: dos jóvenes de 22 y 25 años, otro hombre mayor de edad. En cuanto a la adolescente de 15 años, desde el Ministerio Público Fiscal se dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), debido a su condición de menor de edad. Todos tienen domicilio en la ciudad de Neuquén.

La investigación busca establecer qué ocurrió en la zona de los acantilados y determinar la relación entre las personas demoradas, el vehículo robado en Neuquén y su posterior incendio en territorio rionegrino.