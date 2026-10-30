El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 30 de octubre una jornada con temperaturas máximas de hasta 29 grados en Neuquén capital. En otras localidades de la provincia, como Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal, los registros máximos se ubicarán entre los 21°C y los 26°C.

El pronóstico indica que el cielo permanecerá parcialmente nublado durante buena parte del día. Sin embargo, se esperan chaparrones aislados durante la noche en Neuquén capital y Chos Malal, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%.

La diferencia de temperaturas será uno de los principales aspectos de la jornada: mientras que la capital provincial tendrá condiciones más cálidas, las localidades cordilleranas registrarán máximas más moderadas y mayor presencia de viento.

Neuquén capital tendrá una máxima de 29 grados

En la ciudad de Neuquén, el viernes comenzará con 18 grados durante la madrugada y cielo parcialmente nublado. Por la mañana, la temperatura descenderá hasta los 16°C, con viento del noroeste de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde se registrará el momento más cálido de la jornada, con una temperatura máxima de 29 grados y cielo parcialmente nublado. El viento será del oeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el termómetro marcará alrededor de 25°C. El SMN prevé chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación del 10% al 40%, y viento del noroeste de entre 13 y 22 km/h.

El pronóstico para Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal

Las condiciones serán diferentes en el interior de Neuquén. Las temperaturas máximas mostrarán variaciones según la región, con registros más bajos en la zona cordillerana.

Zapala: una máxima de 24 grados

En Zapala, la madrugada tendrá una temperatura de 12°C, mientras que durante la mañana el registro descenderá hasta los 9°C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará del oeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, la máxima llegará a los 24 grados. Durante la noche, la temperatura bajará a 18°C y el cielo estará mayormente nublado.

San Martín de los Andes: la máxima será de 21 grados

En San Martín de los Andes se esperan temperaturas más bajas que en el resto de las localidades mencionadas. La jornada comenzará con 11°C durante la madrugada y 8°C por la mañana.

Por la tarde, la máxima alcanzará los 21 grados, con cielo mayormente nublado. Durante la noche, la temperatura rondará los 15°C y el viento del oeste podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Chos Malal: chaparrones durante la noche

En Chos Malal, el viernes comenzará con 14°C durante la madrugada y una temperatura de 11°C por la mañana. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante buena parte del día.

Por la tarde, el termómetro llegará a los 26 grados. Sin embargo, para la noche se anticipan chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura prevista para ese momento será de 21°C.