El pronóstico del tiempo en Neuquén para este sábado 10 de octubre anticipa una jornada mayormente nublada, con temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 14 grados. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lloviznas durante la tarde en Neuquén capital, Zapala y Chos Malal.

En San Martín de los Andes, en tanto, predominará la nubosidad, con neblina durante la madrugada y la mañana. Las condiciones serán diferentes según la localidad, aunque el frío matinal y la escasa presencia de sol marcarán buena parte de la jornada.

El pronóstico también prevé un aumento de la intensidad del viento durante la tarde en Neuquén capital y Zapala, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Por eso, quienes tengan actividades al aire libre o planeen viajar por la provincia deberán considerar las condiciones previstas para cada región.

Cómo estará el tiempo en Neuquén capital este sábado

La jornada en Neuquén capital comenzará con cielo nublado y una temperatura de 8 grados durante la madrugada. El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, y disminuirá su intensidad durante la mañana, cuando se esperan registros de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde podrían aparecer lloviznas y el termómetro alcanzará una máxima de 14 grados. El viento del noreste aumentará su intensidad hasta ubicarse entre 23 y 31 km/h.

Durante la noche continuará el cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 11 grados y viento dentro del rango previsto para la tarde.

El pronóstico en el interior de Neuquén

Zapala: neblina por la madrugada y lloviznas por la tarde

En Zapala, el sábado comenzará con neblina y una temperatura de 5 grados. Durante la mañana continuará el cielo nublado, con viento del noreste de entre 7 y 12 km/h.

La tarde será el período de mayor interés meteorológico: se esperan lloviznas, una máxima de 12 grados y viento del noreste de entre 23 y 31 km/h. Por la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá a 8 grados.

San Martín de los Andes: frío y neblina durante las primeras horas

En San Martín de los Andes, la neblina se hará presente durante la madrugada y la mañana, con una temperatura de 5 grados en ambos períodos.

El viento será leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Soplará del noreste durante la madrugada y del este por la mañana.

Por la tarde y la noche predominará el cielo mayormente nublado. La máxima llegará a 10 grados, mientras que hacia la noche la temperatura bajará a 7 grados, con viento del noreste de entre 13 y 22 km/h.

Chos Malal: lloviznas y una máxima de 13 grados

En Chos Malal, el día comenzará con cielo nublado y una temperatura de 5 grados. Durante la mañana se mantendrán las condiciones, con viento del este de entre 7 y 12 km/h.

Para la tarde, el SMN prevé lloviznas y una máxima de 13 grados, acompañadas por viento del noreste de entre 13 y 22 km/h. Durante la noche continuará el cielo mayormente nublado y el termómetro marcará alrededor de 9 grados.