Un camión quedó al borde del vuelco en el acceso al puente sobre el río Neuquén en Andacollo

En una mañana atravesada por el mal tiempo que afecta a distintos sectores de Neuquén, un camión protagonizó un incidente vial en el acceso al puente sobre el río Neuquén, en una de las entradas a la localidad de Andacollo.

Según se informó, el conductor intentó realizar una maniobra cuando el vehículo terminó cayendo a la banquina. Como consecuencia, el camión quedó inclinado y muy cerca de volcar, aunque no se reportaron personas lesionadas.

El hecho generó preocupación entre vecinos y conductores que circulan habitualmente por ese sector, una zona estratégica para la conexión vial del norte provincial.

Un sector con antecedentes y reclamos de los usuarios

De acuerdo con testimonios de personas que transitan diariamente por el lugar, no es la primera vez que se registran incidentes similares en las inmediaciones del puente sobre el río Neuquén.

El acceso presenta características que complejizan la circulación, ya que el puente conecta con dos rutas en un tramo reducido y de maniobras exigentes para vehículos de gran porte. A ello se suma el desgaste progresivo de la carpeta asfáltica, una situación que desde hace tiempo es motivo de preocupación para quienes utilizan esa vía.

El incidente ocurrió en medio del temporal que afecta a Neuquén

El episodio se produjo mientras gran parte de la cordillera, el centro y el norte neuquino continúan bajo el impacto de condiciones meteorológicas adversas.

Las lluvias persistentes, la presencia de nieve en sectores de montaña y el deterioro de las condiciones de transitabilidad obligan a extremar las precauciones en rutas y caminos de la provincia. En este contexto, cualquier maniobra puede verse condicionada por la menor adherencia de la calzada y la reducción de la visibilidad.

Si bien todavía no se confirmó si el clima tuvo incidencia directa en el incidente ocurrido en Andacollo, las autoridades reiteran la importancia de conducir con velocidad reducida, respetar la señalización y mantenerse informados sobre el estado de las rutas antes de emprender un viaje.