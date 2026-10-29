Durante el mediodía de este jueves 29 de octubre se registró un siniestro vial en Ruta Provincial 7, en la subida de Añelo.

Se trata de un camión que desbarrancó y volcó sobre la banquina tras el desmoronamiento de un talud, producido por las constantes lluvias previas en todo Neuquén.

Según las primeras informaciones, el conductor fue trasladado al hospital con lesiones leves.

En el lugar trabajan Bomberos, Policía y Defensa Civil, con corte de tránsito preventivo. Se solicita circular con extrema precaución.

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