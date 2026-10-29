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Grave vuelco

Un camión desbarrancó y volcó en Ruta 7: su conductor fue hospitalizado y hay corte de tránsito

Ocurrió en la subida de Añelo y su conductor fue hospitalizado con heridas leves.

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Por Redacción Policiales
Jueves, 29 de octubre de 2026 a las 14:46
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Una parte de la calle habría cedido por las lluvias.

Durante el mediodía de este jueves 29 de octubre se registró un siniestro vial en Ruta Provincial 7, en la subida de Añelo.

Se trata de un camión que desbarrancó y volcó sobre la banquina tras el desmoronamiento de un talud, producido por las constantes lluvias previas en todo Neuquén.

Según las primeras informaciones, el conductor fue trasladado al hospital con lesiones leves.

En el lugar trabajan Bomberos, Policía y Defensa Civil, con corte de tránsito preventivo. Se solicita circular con extrema precaución.

 

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