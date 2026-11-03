Choque en la Ruta 7: un automóvil impactó contra un camión cisterna y una mujer fue hospitalizada en Añelo

Un siniestro vial generó complicaciones en el tránsito durante la tarde de este lunes 2 de noviembre sobre la Ruta Provincial 7, a la salida de Añelo en dirección a San Patricio del Chañar. Un automóvil Toyota Etios chocó contra un camión cisterna destinado al transporte de combustible y, como consecuencia, una mujer tuvo que ser trasladada al hospital.

El hecho ocurrió a la altura del Hotel Neu. De acuerdo con la información recabada en el lugar, ambos vehículos circulaban en sentido este-oeste cuando, por motivos que todavía se investigan, se produjo una colisión por alcance.

La conductora del Toyota Etios, una mujer mayor de edad, recibió asistencia del personal de emergencias y posteriormente fue derivada al Hospital de Añelo para su atención médica. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál es su estado de salud.

Operativo de emergencia y corte de tránsito en la Ruta 7

Tras el impacto, trabajaron en el lugar efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Añelo, personal de Salud y Defensa Civil. Los equipos desplegaron un operativo de asistencia, prevención y seguridad vial, mientras se aguardaba el retiro de los vehículos involucrados.

Debido a las tareas de emergencia, la Ruta Provincial 7 permaneció cortada al tránsito en ese sector, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la circulación.

Una vez finalizado el operativo y retirados los vehículos, el tránsito fue restablecido. De todas maneras, se recomendaba a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal policial que permanecía en la zona.