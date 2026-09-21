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Destrozó la entrada

Una camioneta se incrustó contra una barbería de Chos Malal cuando había clientes dentro

La situación generó gran preocupación y peligro en la zona ya que había gente atendiéndose cuando la camioneta apareció dentro del local.

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Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 21 de septiembre de 2026 a las 09:46
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Un grave y llamativo siniestro vial se registró el mediodía del sábado 19 de septiembre, en pleno centro de Chos Malal. Por circunstancias que se investigan, una camioneta terminó incrustada dentro de un local de barbería.

El hecho ocurrió sobre calle Olascoaga 20, casi esquina 25 de Mayo. Al momento del impacto, había clientes en el interior del local comercial lo que generó un gran peligro.

Por el momento no se informó heridos ni las causas que provocaron el siniestro, aunque hubo gran preocupación por la tragedia que podría haber sido.

La entrada al local quedó totalmente destruida y en el lugar trabajaron los peritos para poder determinar cómo terminó ahí la camioneta.

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