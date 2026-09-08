Declararon responsable a un policía por vejaciones a una mujer en Chos Malal: la sacó a la fuerza de un auto y la arrastró

Declararon responsable a un efectivo policial por vejaciones a una vecina en la localidad de Chos Malal. Para la Justicia neuquina, el acusado actuó con conocimiento del daño que le hacía a la víctima. Además, cuestionaron que 10 oficiales hayan participado de un procedimiento en el que una pareja no presentaba una situación conflictiva.

El tribunal integrado por los jueces Ignacio Pombo y Eduardo Egea y la jueza Mirta Bibiana Ojeda consideró probado que el efectivo utilizó fuerza innecesaria durante un procedimiento realizado en junio de 2025.

La intervención policial se produjo cuando una pareja se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la vía pública. En ese contexto, la mujer fue retirada por la fuerza, cayó al suelo y luego fue tomada de los brazos y arrastrada. El tribunal determinó que esa maniobra fue realizada por el policía acusado y consideró que su conducta configuró el delito de vejaciones.

Un operativo cuestionado por el tribunal

Al comunicar el veredicto, el juez Ignacio Pombo cuestionó la dimensión del procedimiento y el modo en que actuaron los efectivos. “Intervinieron 10 policías para detener a dos personas que estaban en un vehículo sin circular, sin llevar a cabo ninguna acción conflictiva hasta la intervención policial”, señaló.

Los jueces consideraron que el oficial actuó deliberadamente al ejercer una fuerza que no era necesaria.

El magistrado también remarcó las condiciones en las que quedó la mujer durante el operativo: “La mujer quedó desnuda en la vía pública, fue trasladada en esas condiciones y permaneció semidesnuda durante parte del procedimiento”.

Para los jueces, el acusado actuó de manera deliberada al ejercer una fuerza que no resultaba necesaria. “Actuó con conocimiento, con dolo de imponer fuerza a la víctima sin importarle lo que pudiera sufrir”, sostuvo Pombo al fundamentar la declaración de responsabilidad.

Otro policía identificó al agresor

La situación de la mujer pudo ser diferenciada de la del hombre que la acompañaba debido a las pruebas reunidas durante el juicio. Uno de los policías que intervino en el procedimiento identificó al acusado como quien retiró a la mujer del vehículo. Ese testimonio, sumado al resto de los elementos analizados, permitió al tribunal tener por acreditada su participación.

En cambio, no ocurrió lo mismo con la denuncia por los golpes que recibió el conductor. La acusación sostenía que había sido golpeado en el rostro cuando se negó a bajar del vehículo. Los jueces consideraron acreditado que el hombre sufrió agresiones, pero no pudieron establecer cuál de los efectivos presentes fue responsable. “No decimos que la víctima miente, pero no tenemos certeza sobre su capacidad de identificar en el trance que vivió” al acusado, explicó Pombo.

De esta manera, la falta de certeza sobre la identidad del agresor impidió atribuirle ese hecho al policía juzgado, sin poner en duda que el hombre haya sido golpeado.

Con el veredicto, el tribunal declaró penalmente responsable al efectivo por el delito de vejaciones. La Oficina Judicial de la Circunscripción Alto Neuquén deberá fijar la fecha de la audiencia en la que se establecerá la sanción que corresponderá al policía.