Un carro se desprendió y mató a un motociclista en Centenario: declararon culpable al conductor

Lucas Emanuel Echeverría fue declarado responsable por la muerte de Agustín Alexis Alvarado y las lesiones graves que sufrió su acompañante, luego de que el carro de fabricación casera que trasladaba enganchado a una camioneta se desprendiera e impactara contra la motocicleta en la que circulaban las víctimas. La Justicia consideró acreditado que el carro presentaba deficiencias en su sistema de enganche y que era transportado de manera negligente y antirreglamentaria.

El veredicto se conoció este jueves 17 de septiembre, luego de que la jueza Carina Álvarez homologara el acuerdo de responsabilidad alcanzado entre la fiscal del caso, Lucrecia Sola, la querella y la defensa. Echeverría reconoció durante la audiencia que conducía de manera negligente al trasladar el carro sin las condiciones de seguridad necesarias y aceptó su responsabilidad por el hecho.

La declaración de responsabilidad alcanza los delitos de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones graves culposas, agravados por la conducción negligente y antirreglamentaria. El monto de la pena y su modalidad de ejecución todavía no fueron definidos y serán discutidos en una próxima audiencia.

Cómo ocurrió el siniestro

El hecho ocurrió el 5 de mayo de 2024, alrededor de las 21:30, sobre el acceso Jaime de Nevares, a la altura de la intersección con la calle Rural 20, en Centenario.

De acuerdo con la investigación encabezada por la fiscal Sola, Echeverría circulaba en una camioneta que llevaba enganchado un carro de fabricación casera. Durante el trayecto, el sistema de sujeción cedió y el carro se desprendió, cruzó hacia el carril contrario e impactó contra la motocicleta en la que viajaban Alvarado y su acompañante.

Como consecuencia del impacto, Alvarado murió en el lugar a causa de politraumatismos y un traumatismo de cráneo grave. La persona que lo acompañaba sufrió múltiples lesiones, entre ellas traumatismos y fracturas, que provocaron una debilitación de la salud y una inutilidad para sus tareas habituales por un período de al menos 60 días, por lo que fueron calificadas como graves.

Las pruebas incorporadas a la investigación

Durante la audiencia, la fiscal Sola detalló los elementos reunidos durante la investigación. Entre ellos se incorporaron declaraciones testimoniales, informes policiales, pericias médicas, una autopsia y estudios realizados sobre los vehículos y la dinámica del siniestro.

Una de las pruebas mencionadas fue el testimonio de una persona que presenció el episodio y observó el momento en que el carro se desprendió de la camioneta e invadió el carril por el que circulaba la motocicleta.

También declararon tres personas que viajaban junto a Echeverría al momento del hecho. A esto se sumaron las actuaciones realizadas por personal de la División Tránsito de Centenario y los registros del Centro de Operaciones Policiales.

El carro era de fabricación casera

Uno de los elementos centrales de la investigación fueron las pericias realizadas sobre la camioneta, el carro y la motocicleta. El estudio mecánico determinó que el carro era de fabricación casera y presentaba deficiencias en el sistema de enganche. A su vez, la pericia accidentológica permitió establecer la dinámica del siniestro y vinculó el desprendimiento del carro y su posterior invasión del carril contrario con la forma en que era transportado.

A partir de estos elementos, la Fiscalía sostuvo que la circulación con el carro en esas condiciones configuró una conducta negligente y contraria a las normas de seguridad vial.

Durante la audiencia, Echeverría reconoció que conducía de manera negligente al trasladar el carro sin las condiciones de seguridad necesarias. La defensa confirmó el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y aclaró que la responsabilidad por el hecho no sería discutida.

La jueza Álvarez consideró que el acuerdo estaba debidamente fundamentado y que existía evidencia suficiente, además del reconocimiento del acusado, para acreditar tanto la existencia del hecho como su intervención como autor. Por ese motivo, homologó el acuerdo y declaró a Echeverría penalmente responsable por los delitos acordados entre las partes.

Falta definir la pena

La declaración de responsabilidad no implica todavía la determinación de la pena que deberá cumplir Echeverría. Ese aspecto quedó pendiente debido a que las partes no alcanzaron un acuerdo sobre el monto ni sobre la modalidad de ejecución.

La cuestión será analizada en una próxima audiencia, en la que se discutirá cuál será la sanción correspondiente por el homicidio culposo y las lesiones graves culposas por las que fue declarado responsable.