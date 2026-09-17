Una Renault Kangoo y una Toyota Hilux chocaron pasado el mediodía en la intersección de Chubut y Gregorio Álvarez, en Junín de los Andes. Los dos conductores sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.

La fuerza del impacto desplazó a uno de los vehículos hasta el terreno de una vivienda ubicada en esa esquina. La situación volvió a preocupar a la propietaria, porque otro automóvil ya había ingresado a su propiedad después de un choque ocurrido en el mismo cruce.

El episodio también generó inquietud entre los vecinos de la zona. Según plantearon, automóviles y motocicletas circulan a velocidades que consideran elevadas pese a que la calle es de tierra.

Los vecinos alertan por la cercanía de tres escuelas

La preocupación aumenta por la presencia de tres establecimientos educativos a pocos metros de la intersección. Se trata de la Escuela 187, la EPET N° 4 y la Escuela Especial N° 9, que generan un movimiento importante de estudiantes durante los horarios de entrada y salida.

Los vecinos remarcaron además una particularidad de la jornada. Los establecimientos no tuvieron el movimiento habitual de alumnos porque se desarrolló una jornada extendida, por lo que hubo menos circulación de chicos en el sector.

Las imágenes del choque sumaron otro elemento de preocupación. Segundos antes del impacto, una nena caminaba por la vereda muy cerca del lugar donde terminaron los vehículos. La menor no fue alcanzada y pudo continuar su camino.

La comunidad prepara un reclamo por medidas preventivas

Para los vecinos, este choque se suma a otro accidente ocurrido en la misma esquina. En ambas situaciones, los vehículos terminaron dentro de terrenos particulares, por lo que piden medidas para evitar nuevos accidentes.

Los vecinos preparan una nota dirigida a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Junín de los Andes. El objetivo es plantear la situación y solicitar que se analicen alternativas para mejorar la seguridad vial en ese sector.