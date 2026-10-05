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Interrumpieron un carril

Caos vehicular hacia Neuquén: cuatro vehículos chocaron en cadena en el puente carretero

No hubo heridos y los daños fueron materiales aunque temporalmente estuvo cortado un carril del puente en dirección Cipolletti-Neuquén.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 05 de octubre de 2026 a las 08:09
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El tránsito quedó normalizado luego de algunos minutos de trabajo. Foto Móvil 24/7.

Temprano durante este lunes 5 de octubre, cuando muchos vehículos se dirigen desde Cipolletti hacia Neuquén para sus tareas cotidianas, se produjo un choque en cadena que involucró a cuatro vehículos, a la altura del ex peaje.

El siniestro ocurrió en plena hora pico, cuando por el tránsito los vehículos se ven obligados a frenar constantemente y disminuir su velocidad hasta cruzar la caminera de Neuquén.

El hecho fue alrededor de las 7.20 e involucró un Ford Ka, Ford Fiesta, Fiat Fiorino y otro auto que se fue del lugar. El siniestro se produjo por alcance y terminó provocando daños materiales en los autos involucrados.

"El que se llevó la peor parte fue el Fiesta que destruyó su frente, la Fiat quedó un poco golpeado y el Ford Ka no tiene golpes. Estuvo trabajando Policía de Río Negro controlando el tránsito pero ya están habilitados los dos carriles", destacó el Móvil de AM550.

Afortunadamente no hubo heridos y los tres autos eran conducidos por mayores de edad. El Ford Fiesta, conducido por una mujer, terminó incluso los airbags activados. Este auto fue impactado por la Fiorino y luego lo chocó el Ford Ka.

Se destacó que hubo otro vehículo involucrado chocado por el Fiesta, sin embargo no se encontraba en la escena cuando la policía intervino.

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