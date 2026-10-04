Durante la madrugada de este domingo 4 de octubre, alrededor de las 6.30, dos personas debieron ser atendidas y hospitalizadas tras un impactante choque en la Ruta 67.

El hecho ocurrió entre la Ruta y la calle Benito Machado, en Centenario, y se vieron involucrados un Chevrolet Astra y un Fiat Siena. Como consecuencia del impactante choque que aún no se informó cómo ocurrió, uno de los autos volcó en la banquina y el otro quedó casi cruzado en un carril.

Personal policial de la Comisaría 52, bomberos voluntarios de Centenario y el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) se hicieron presentes en el lugar.

Como resultado, dos personas, conductores de los rodados, fueron asistidos y trasladados en ambulancias y se aguarda un reporte sobre su estado de salud y la gravedad de sus lesiones.

Se destacó que durante la madrugada la circulación permaneció restringida a una sola mano mientras se desarrollaban las primeras tareas sobre la calzada.

Además de los heridos, hubo graves daños materiales ya que ambos rodados presentaban fuertes golpes.