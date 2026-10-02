Un camionero registró una peligrosa maniobra sobre la Ruta Nacional 22, en el tramo entre Fernández Oro y Cipolletti. El video muestra a un vehículo circulando en contramano mientras avanzaba hacia Cipolletti.

La situación ocurrió en plena noche, cuando había baja visibilidad ya que en esa zona de doble mano en los puentes elevados no hay luminarias públicas.

En las imágenes, grabadas por el usuario Falconautomotores, se observa cómo el automóvil, un Honda Fit, avanza por el sentido contrario al tránsito, mientras otros vehículos, entre ellos camiones, se aproximan por la misma mano en sentido contrario.

En el video se ve que los vehículos le hacen señas de luces, incluso algunos camiones tienen que pasarse de carril rápidamente cuando notan que viene un auto en contramano.

Quién era el conductor que circulaba en contramano

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad del conductor ni se informó que la situación haya terminado en un siniestro vial.

Algunos usuarios comentaron que tal vez el conductor no conocía la zona y creyó que era una doble mano, también opinaban que podría haberse confundido de camino y estaba intentando llegar a un retome para volver a la mano contraria.

Sin embargo nada de esto fue confirmado y no se indicó oficialmente qué pasó con el conductor.