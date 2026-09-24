Caviahue será escenario de una boda el próximo 31 de diciembre, una propuesta que busca combinar celebración y turismo en uno de los paisajes naturales más reconocidos de Neuquén. La pareja eligió el mirador del volcán como lugar para realizar el casamiento y el evento implicará coordinar servicios turísticos en una fecha especialmente compleja.

El dato fue confirmado por Oscar Moyano, prestador turístico e integrante de Bureau Neuquén, durante una entrevista en el programa Nos Vamos, que se emite por 24/7 Canal de Noticias. Según explicó, el proyecto comenzó a tomar forma hace aproximadamente un mes y medio y ya cuenta con el compromiso de distintos actores vinculados a la organización.

La iniciativa se conoce mientras Neuquén avanza en el desarrollo del producto Bodas Destino, un segmento turístico que busca atraer celebraciones a escenarios naturales y generar actividad para alojamientos, gastronomía, transporte, organización de eventos y otros prestadores.

Una boda en Caviahue que desafía la logística

El principal desafío no está solamente en el lugar elegido. La celebración tendrá lugar el 31 de diciembre, una fecha en la que tradicionalmente resulta más difícil conseguir trabajadores y proveedores disponibles para prestar servicios.

Moyano explicó que la pareja buscaba justamente una experiencia diferente y que el paisaje de Caviahue tuvo un peso importante en la decisión.

La organización obligó a buscar respuestas a varias preguntas concretas: quién cocinará durante Año Nuevo, qué espacio podrá utilizarse para la celebración, qué proveedores estarán disponibles y cómo se coordinarán los distintos servicios.

La respuesta del sector turístico, según relató el prestador, fue asumir el proyecto como un desafío y comenzar a construir una solución entre distintos actores.

“¿Cómo no vamos a tener alguien que cocine? ¿Cómo no vamos a tener un salón? ¿Cómo no vamos a tener alguien que pueda hacer esto?”, planteó Moyano durante la entrevista.

Uno de los primeros apoyos llegó desde el Registro Civil, ya que la jueza que intervendrá en la ceremonia fue, de acuerdo con el relato del prestador, una de las primeras personas en confirmar su participación.

El paisaje como parte de la experiencia

El proyecto muestra una característica central del concepto de boda destino: el lugar de celebración deja de ser solamente el espacio donde se realiza la ceremonia y pasa a formar parte de la experiencia turística.

En este caso, la elección de Caviahue permite vincular el casamiento con el paisaje cordillerano, el entorno volcánico y las propuestas turísticas de la localidad.

Caviahue-Copahue ya viene ampliando su oferta más allá de la temporada de nieve. En los últimos meses se impulsaron actividades gastronómicas, culturales, deportivas y vinculadas con la naturaleza, una estrategia que busca diversificar las propuestas disponibles durante el año.

Ese proceso también permite que el destino sea utilizado para experiencias diferentes al turismo tradicional de invierno.

Neuquén busca desarrollar el turismo de bodas

La boda prevista en Caviahue se produce en un contexto de promoción del producto Bodas Destino Neuquén.

La Provincia participó recientemente del 2° Congreso Nacional de Bodas Destino, realizado en Salta y organizado por la Comisión de Bodas Destino de AOCA y el Salta Convention Bureau. Allí Neuquén presentó su oferta y mostró escenarios naturales, servicios y el trabajo articulado entre el sector público y privado.

Como parte de esa estrategia, referentes especializados recorrieron San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful para conocer locaciones, reunirse con prestadores y analizar oportunidades vinculadas al mercado latinoamericano.

El desarrollo de este segmento apunta además a generar movimiento en diferentes actividades económicas. Una boda destino puede involucrar alojamiento, gastronomía, fotografía, decoración, transporte, producción audiovisual, organización de eventos y excursiones.

En paralelo, Neuquén también trabaja para captar congresos, convenciones, competencias deportivas y otros eventos capaces de generar actividad turística durante diferentes momentos del año.

Por qué una boda puede convertirse en un producto turístico

Una celebración de este tipo tiene un efecto que excede a la pareja y sus invitados.

Los asistentes necesitan alojarse, trasladarse, comer y realizar actividades durante su permanencia en el destino. Además, pueden extender su estadía y recorrer otros atractivos de la región.

Por ese motivo, el turismo de bodas puede funcionar como un producto complementario para destinos que cuentan con paisajes atractivos y una red de prestadores capaz de responder a las necesidades de un evento.

En el caso de Caviahue, el desafío consiste en adaptar esa infraestructura y coordinación a una celebración que se realizará fuera del formato tradicional de salón de eventos.

El desafío de trabajar en red

Para Moyano, uno de los puntos centrales de esta experiencia es la articulación entre prestadores, organismos públicos y otros actores vinculados al turismo.

El integrante de Bureau Neuquén sostuvo que contar con vínculos previamente construidos permite avanzar con mayor rapidez cuando aparece un proyecto que requiere coordinar múltiples servicios.

“Cuando a nosotros nos llegan con esa inquietud y todo, no, no, no, imposible. ¿Por qué imposible? Vamos, vamos”, relató sobre el momento en que recibieron la propuesta.

El planteo refleja una lógica habitual en los eventos turísticos: un destino no vende solamente un paisaje, sino también su capacidad para organizar una experiencia completa.

¿Qué puede generar el turismo de bodas en Neuquén?

El desarrollo de este producto podría abrir nuevas oportunidades para prestadores que hasta ahora trabajan principalmente con turismo convencional.

Entre los servicios que pueden quedar involucrados aparecen:

Hoteles y alojamientos.

Gastronomía y catering.

Transporte.

Fotografía y video.

Decoración.

Organización de eventos.

Música y entretenimiento.

Excursiones.

Servicios vinculados con ceremonias civiles.

Actividades para invitados.

El antecedente de Caviahue permite observar, además, uno de los principales desafíos del segmento: llevar eventos de alta complejidad a lugares donde no existe una infraestructura pensada exclusivamente para bodas.

Una oportunidad para desestacionalizar

El turismo de bodas también puede contribuir a distribuir la demanda fuera de los períodos tradicionales de vacaciones.

Caviahue cuenta con una fuerte identidad asociada al invierno y a la nieve, aunque en los últimos años se incorporaron propuestas gastronómicas, culturales y de naturaleza durante otras épocas.

La boda del 31 de diciembre agrega una experiencia diferente a ese calendario.

Si el modelo logra consolidarse, otros destinos neuquinos con paisajes naturales podrían explorar propuestas similares, siempre dependiendo de la disponibilidad de infraestructura, proveedores y servicios.