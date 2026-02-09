El Hospital Provincial Neuquén continúa fortaleciendo su capacidad para resolver patologías cardiovasculares complejas en pacientes pediátricos, a partir del trabajo articulado entre su equipo de Cardiología Infantil y referentes nacionales en electrofisiología. Destacaron que esta semana se realizaron nuevos procedimientos de ablación por radiofrecuencia y con tecnología de mapeo tridimensional en niños y adolescentes con arritmias cardíacas.

El Dr. Sebastián Maldonado, electrofisiólogo infantil del Hospital Garrahan, explicó en qué consiste este tratamiento:

“La ablación por radiofrecuencia es una estrategia terapéutica en la que ingresamos por las venas del paciente con tres catéteres, que son cables muy finitos, con los que viajamos hasta el corazón. Según cuál sea el cortocircuito eléctrico que tenga el paciente, lo identificamos, vemos dónde está y, si se encuentra en un lugar seguro, aplicamos calor en la punta del catéter para cauterizar ese circuito eléctrico de más”.

En algunos casos, el circuito eléctrico anormal se encuentra cerca de estructuras esenciales del corazón, lo que impide el uso de calor. En esas situaciones, se utiliza una energía diferente: el frío, mediante la técnica de crioablación. Actualmente, esta tecnología no se encontraba disponible en Neuquén, pero indicaron que a mediados de febrero estará disponible en la provincia.

La semana anterior se hicieron en la provincia cuatro nuevos procedimientos en pacientes de entre 6 y 16 años. Dos de ellos requirieron una tecnología especial de primera línea: el sistema de mapeo tridimensional (3D), que el Hospital Provincial Neuquén utiliza desde julio de 2025.

“En esta semana se operaron cuatro pacientes, de los cuales dos son de mayor complejidad, como una taquicardia muy poco frecuente llamada taquicardia de Coumel, que requiere esta tecnología especial para tener mayor éxito en el procedimiento”, explicó el especialista.

El sistema de mapeo 3D ofrece múltiples beneficios: permite trabajar prácticamente sin rayos X —mejorando la seguridad del equipo de salud y del paciente— y posibilita una visualización mucho más precisa de las estructuras cardíacas y de la activación eléctrica del corazón en tres dimensiones.

Además del avance tecnológico, el Dr. Maldonado enfatizó en el impacto que estas intervenciones tienen en la vida de los pacientes y sus familias: “Los beneficios son muchos, empezando por resolver el problema del paciente en su lugar de origen, evitando viajes, estrés y estar en una ciudad desconocida”.

Detallaron que en Argentina existen solo tres centros pediátricos que realizan este tipo de procedimientos de alta complejidad, entre ellos el Hospital Garrahan, por lo cual es importante poder hacerlo en Neuquén. “La idea es ir formando profesionales para que no todo dependa de la ciudad de Buenos Aires, y que solo se deriven los casos sumamente complejos", agregó.

Por otro lado el Dr. Guido Salvi, electrofisiólogo infantil del Hospital Provincial Neuquén, destacó la continuidad del trabajo que se viene realizando: “Continuamos haciendo intervenciones de estas características desde el año pasado, y en los próximos días ya vamos a contar con la consola de crioablación para poder tratar a los únicos pacientes que hoy todavía estamos derivando a Buenos Aires”. Salvi explicó que esta terapia se utiliza cuando el circuito anómalo se encuentra muy cerca del sistema eléctrico normal del corazón

“Participa el equipo con el que venimos trabajando hace más de un año, electrofisiólogos de adultos, pediatría, terapia pediátrica, psicoprofilaxis, cardiología infantil, anestesiólogos, enfermería, técnicos, personal administrativo, entre otros”.

Con la incorporación del sistema de mapeo 3D, la radiofrecuencia y la inminente disponibilidad de la crioablación, el Hospital Provincial Neuquén se consolida como un centro de referencia regional, con tecnología de alta complejidad, profesionales formados y un equipo especializado para brindar respuestas integrales a pacientes pediátricos con arritmias cardíacas.