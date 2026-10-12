El Hospital Provincial Neuquén Castro Rendón realizará este jueves 15 de octubre una jornada gratuita de detección y prevención de la ambliopía, una afección visual conocida popularmente como “ojo vago”. La campaña está dirigida a niñas y niños de entre 4 y 14 años y busca identificar dificultades en la visión durante la infancia.

La atención se brindará de 8 a 14, en los consultorios externos del hospital, ubicados en Santa Fe 350, en la ciudad de Neuquén. Las familias podrán acercarse directamente con los chicos, ya que no será necesario solicitar un turno previo: los controles se realizarán por orden de llegada.

La atención será sin turno previo y por orden de llegada en los consultorios externos del hospital.

La iniciativa apunta a favorecer la detección temprana de problemas visuales mediante exámenes oftalmológicos. La identificación oportuna permite evaluar cada caso y determinar si es necesario iniciar un tratamiento para evitar que la dificultad afecte el desarrollo de la visión.

La ambliopía es una de las causas frecuentes de disminución visual en la infancia. Puede presentarse cuando la visión de uno de los ojos no se desarrolla adecuadamente y, si no se detecta a tiempo, puede generar dificultades visuales a largo plazo.

La detección temprana del ojo vago permite evaluar posibles dificultades visuales durante la infancia.

Desde el hospital convocaron a las familias de Neuquén a aprovechar la jornada y acercar a niñas y niños que se encuentren dentro del rango de edad establecido. La propuesta forma parte de las acciones de prevención y cuidado de la salud visual infantil, con el objetivo de facilitar el acceso a controles oftalmológicos gratuitos.