Por primera vez en la región, tanto en salud pública como privada, se realizó una cirugía endoscópica de columna torácica en el Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón. La intervención estuvo a cargo de dos profesionales referentes a nivel nacional en cirugía endoscópica y contó con la participación del equipo local.

Sebastián Solsona, médico traumatólogo del Hospital Provincial Neuquén, explicó el caso:

"Es una paciente que venimos viendo hace varios meses, que tiene una hernia discal torácica calcificada. Eso genera una compresión en la médula que va llevando al deterioro neurológico. Además del dolor incapacitante, va perdiendo la fuerza para movilizarse, para caminar, y la lleva a postrarse, a depender de una silla de ruedas. Ella ya tenía déficit neurológico y mucho dolor”.

El profesional detalló que habitualmente este tipo de cirugía se realiza de forma abierta, con gran morbilidad: “Hay que entrar a través del tórax y hacer una descompresión sacando parte de la vértebra”.

Una técnica novedosa

“Lo novedoso es que se hizo vía endoscópica. Por eso vinieron dos profesionales especialistas que tienen más experiencia en la técnica. A través de un portal de un centímetro y una cámara, como se utiliza en laparoscopía o artroscopía, con una sola incisión y un canal de trabajo, se mete una cámara y las herramientas y se logró hacer la descompresión y la resección de toda esa hernia calcificada que generaba la compresión”.

"Con ese mínimo abordaje evitamos que se lastime el pulmón, tener que abrir el tórax y tener que usar una instrumentación para fijarla. Solamente con una incisión de un centímetro, resecamos y liberamos toda la médula. Eso evita el riesgo de lesión y la evolución de la enfermedad que la iba a llevar a ese deterioro neurológico”, dijo y agregó “se resuelve sin daño muscular, sin mayor pérdida de sangre, con recuperación mucho más rápida y menor necesidad de analgésicos”.

Durante la intervención, que duró 5 horas, se realizó monitoreo neurológico intraoperatorio para detectar cualquier cambio de forma inmediata.

Una patología poco frecuente

Solsona explicó que se trata de una patología muy infrecuente, hay muy pocos casos en el año en el país, lo que dificulta alcanzar la curva de aprendizaje.

Para esta cirugía, el hospital gestionó la disposición del instrumental específico, lo que permitió que los especialistas trabajaran con equipamiento conocido.

“Para nosotros es totalmente beneficioso a nivel profesional tener una cirugía en vivo con los profesionales que mayor experiencia tienen. Son muy abiertos para la docencia y pudimos participar activamente. Hay muchos detalles y tips que se aprenden ahí, en la práctica, de primera mano”, afirmó Solsona.

Otro de los beneficios para la paciente fue que, al resolverse la intervención en el propio hospital, puede continuar con su recuperación sin necesidad de ser derivada a otra ciudad.

Solsona concluyó “en este hospital, siendo público, tenemos una alta frecuencia de cirugía semanales de patología de columna, es una subespecialidad de alta demanda. Tenemos la formación y el apoyo del servicio para seguir avanzando”.

Presencia de dos doctores de otras provincias

La coordinación y logística de la jornada estuvo a cargo del doctor Cristian Illanes, del Hospital Castro Rendón, y asistieron en la cirugía los médicos traumatólogos Sebastián Solsona y Leandro Cocco.

La cirugía contó con la presencia del doctor Julio Bassani, médico traumatólogo y ortopedista especialista en cirugía endoscópica y patologías de columna de Buenos Aires, y del doctor Facundo Van Isseldyk, médico neurocirujano especializado en técnicas endoscópicas y mínimamente invasivas de Santa Fe. Ambos son precursores de la endoscopía de columna en Argentina.