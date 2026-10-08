Cada 8 de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión. La jornada busca concientizar sobre la importancia de la salud visual y promover el acceso a la atención oftalmológica. Este año, el foco está puesto en el impacto del uso prolongado de pantallas y en la necesidad de un chequeo anual.

La campaña global se desarrolla bajo el lema #LoveYourEyes (Amá tus ojos). La premisa central es que hasta el 50% de los casos de pérdida de visión pueden prevenirse con controles a tiempo.

El impacto de las pantallas en la salud visual

El uso constante de computadoras, tablets y celulares genera un fenómeno conocido como fatiga visual digital o síndrome visual informático. La exposición prolongada a tareas de visión cercana provoca síntomas como sequedad ocular, enrojecimiento, dolor de cabeza y dificultad para enfocar.

Uno de los mecanismos detrás de estas molestias es la reducción de la frecuencia del parpadeo. Cuando estamos concentrados frente a una pantalla, parpadeamos mucho menos de lo necesario. Esto afecta la película lagrimal y provoca sequedad.

Día Mundial de la Visión: alertan por el impacto de las pantallas

La evidencia científica también asocia la exposición excesiva a pantallas con el aumento de la miopía, especialmente en niños y adolescentes. Un estudio publicado en The Lancet señala que mantener la vista fija en una pantalla aumenta un 30% el riesgo de progresión de la miopía en personas de entre 3 meses y 33 años.

La regla 20-20-20 y otros hábitos de prevención

Los especialistas recomiendan incorporar la regla 20-20-20 como pauta de higiene visual. Consiste en que cada 20 minutos de trabajo en visión cercana, se debe descansar la vista durante 20 segundos mirando hacia un objeto situado a unos 6 metros de distancia.

Otras recomendaciones para reducir la fatiga visual incluyen:

Mantener una iluminación adecuada , tanto del dispositivo como del entorno.

, tanto del dispositivo como del entorno. Parpadear conscientemente y cerrar los ojos de manera periódica.

y cerrar los ojos de manera periódica. Ajustar el brillo de la pantalla según la luz ambiental.

según la luz ambiental. Mantener una distancia y altura adecuadas con respecto a la pantalla.

con respecto a la pantalla. Pasar más tiempo al aire libre, actividad que se relaciona con un menor riesgo de miopía en los más pequeños.

La importancia del chequeo anual

El chequeo oftalmológico anual es la herramienta más eficaz para detectar problemas a tiempo. Muchas enfermedades oculares, como el glaucoma, la retinopatía diabética y las cataratas tempranas, no presentan síntomas en sus etapas iniciales. Cuando el paciente nota algo, el daño ya puede ser significativo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 2.200 millones de personas viven con algún tipo de deficiencia visual. Casi la mitad de esos casos podría haberse prevenido o tratado con cirugía o un par de anteojos.

La frecuencia de los controles varía según la edad y los factores de riesgo. Para la población general, se recomienda una consulta una vez al año. Las personas con diabetes, hipertensión o antecedentes familiares de glaucoma necesitan controles más frecuentes.