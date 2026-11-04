La diputada nacional Karina Maureira, representante de La Neuquinidad, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para reconocer el 19° aniversario de la proclamación de Ceferino Namuncurá como beato, ocurrida el 11 de noviembre de 2007.

La iniciativa busca destacar la importancia histórica, religiosa y cultural del joven nacido en Chimpay, Río Negro, cuya historia mantiene un fuerte vínculo con la Patagonia. Actualmente, sus restos descansan en el santuario de San Ignacio, en Neuquén, junto a integrantes de la comunidad mapuche Namuncurá.

El proyecto pone el foco en el legado de Ceferino, su compromiso con su pueblo y su deseo de formarse como sacerdote para regresar a su tierra y ayudar a su gente. La propuesta fue presentada para su tratamiento legislativo y apunta a mantener vigente su figura en la memoria regional.

El sueño de Ceferino y su vínculo con la Patagonia

Ceferino Namuncurá nació el 26 de agosto de 1886 en Chimpay, en el Valle Medio de Río Negro. Era hijo de Manuel Namuncurá, reconocido cacique mapuche, y desde joven estuvo vinculado con la comunidad salesiana.

Su proyecto de vida estaba relacionado con la educación y la vocación religiosa. Quería convertirse en sacerdote para regresar a la Patagonia y trabajar por el bienestar de su pueblo, un propósito que se convirtió en uno de los aspectos centrales de su legado.

Sin embargo, murió el 11 de mayo de 1905 en Roma, Italia, cuando tenía apenas 18 años, mientras recibía tratamiento por tuberculosis.

Por qué San Ignacio es un lugar central en su historia

Aunque nació en territorio rionegrino, la historia de Ceferino también tiene una presencia significativa en Neuquén. Sus restos fueron trasladados al santuario de San Ignacio, ubicado en cercanías de Junín de los Andes, donde descansan junto a su comunidad.

Este vínculo entre Chimpay y San Ignacio conecta dos espacios fundamentales para comprender su historia: el lugar donde nació y el territorio donde hoy se encuentra su santuario.

La figura de Ceferino también tiene una dimensión cultural vinculada con la identidad mapuche y la historia de los pueblos originarios de la región. Su trayectoria religiosa se desarrolló en el contexto de la expansión de la obra salesiana en la Patagonia.

Qué significa el aniversario de su proclamación como beato

El 11 de noviembre de 2007, Ceferino Namuncurá fue proclamado beato durante una ceremonia celebrada en Chimpay, presidida por el cardenal Tarcisio Bertone, enviado del papa Benedicto XVI.

La beatificación representó un reconocimiento dentro de la Iglesia católica y convirtió a Ceferino en una de las figuras religiosas más importantes de la Patagonia.

La proclamación como beato constituye una etapa del proceso de canonización. Para avanzar hacia la declaración de santidad, la Iglesia debe reconocer un milagro atribuido a su intercesión después de la beatificación.

En ese sentido, Maureira manifestó su deseo de que puedan producirse nuevos milagros que permitan avanzar en el camino hacia la canonización.

El proyecto y la referencia a la visita del papa León XIV

Otro de los aspectos destacados por la diputada fue la coincidencia del aniversario con la fecha prevista para la llegada del papa León XIV a la Argentina.

Según expresó Maureira, esa posibilidad representa una oportunidad para recuperar la historia de Ceferino y poner en valor su legado religioso y cultural.

La iniciativa busca que el aniversario tenga un reconocimiento institucional y contribuya a mantener presente la figura del beato en la agenda pública.

Antecedentes: una figura que convoca a miles de personas

La devoción por Ceferino Namuncurá se mantiene vigente a través de celebraciones y peregrinaciones que convocan a miles de personas en la Patagonia.

Uno de los encuentros más importantes se realiza cada año en Chimpay. En agosto de 2026, la localidad celebró la 56° Peregrinación a Ceferino Namuncurá, en el marco de los 140 años de su nacimiento. La convocatoria volvió a reunir a fieles de distintas provincias.

En Neuquén, el santuario de San Ignacio también constituye un punto de referencia para quienes siguen su historia. Su ubicación, junto a la comunidad Namuncurá, refuerza el vínculo entre la memoria religiosa y la identidad de los pueblos originarios.

La historia de Ceferino, además, permite abordar una dimensión que excede la devoción católica: su pertenencia mapuche, su formación educativa y su aspiración de contribuir al desarrollo de su comunidad. En la homilía de beatificación, el cardenal Tarcisio Bertone destacó precisamente su deseo de ser sacerdote para ayudar a sus hermanos mapuches.

Qué tratamiento tendrá el proyecto en Diputados

La iniciativa quedó registrada como expediente 4808-D-2026, con fecha de presentación del 16 de septiembre de 2026.

Se trata de un proyecto de declaración que propone declarar de interés de la Cámara de Diputados el decimonoveno aniversario de la proclamación de Ceferino Namuncurá como beato.

Según el registro legislativo, la iniciativa fue girada a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, donde deberá continuar su trámite.

Este dato permite precisar el estado actual de la propuesta: no se trata de una declaración ya aprobada, sino de un proyecto presentado y derivado a comisión.