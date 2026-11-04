La Cooperadora del Hospital Provincial Neuquén entregó tres nuevos lentes de realidad virtual que serán utilizados en los servicios de Pediatría, Laboratorio y Vacunatorio del Hospital Castro Rendón. La incorporación busca reducir la ansiedad y la angustia de los chicos durante distintos procedimientos médicos.

La entrega se realizó este miércoles 4 de noviembre y permitirá extender una experiencia que ya comenzó a implementarse en el Hospital de Día de Pediatría. Allí, los dispositivos se utilizan como herramientas de distracción durante determinadas prácticas médicas y contribuyeron a disminuir la ansiedad de los pacientes, con una reducción del uso de medicamentos en algunos casos.

Los nuevos equipos fueron posibles gracias a donaciones de Bon.Prop Servicios Inmobiliarios y de la Dirección de Educación Domiciliaria y Hospitalaria del Consejo Provincial de Educación, canalizadas a través de la Cooperadora del hospital.

Cómo se utilizarán los nuevos lentes de realidad virtual

La distribución contempla tres dispositivos para diferentes sectores del establecimiento sanitario.

En Pediatría se incorporó un Meta Quest 3, un equipo de última tecnología donado por Bon.Prop Servicios Inmobiliarios. El dispositivo permitirá extender el uso de realidad virtual a pacientes que se encuentran en Internación.

En tanto, el Laboratorio y el Vacunatorio recibieron equipos Noga VR, donados por la Dirección de Educación Domiciliaria y Hospitalaria del Consejo Provincial de Educación.

La iniciativa apunta a que los chicos puedan concentrar su atención en un entorno virtual mientras atraviesan situaciones que pueden generar temor, incertidumbre o molestias físicas.

La realidad virtual también llegará a las internaciones pediátricas

La experiencia que comenzó en el Hospital de Día de Pediatría mostró resultados positivos en determinados procedimientos médicos.

Sonia Ugrina, jefa del servicio de Pediatría, destacó la importancia de contar con un nuevo dispositivo para ampliar su utilización dentro del establecimiento.

"Este nuevo dispositivo nos permite extender los beneficios que nos da esta tecnología, ahora a Internación. Esto nos da la posibilidad de usar menos drogas anestésicas y sedación", explicó.

Por su parte, Alberto Cámpora, integrante de la Cooperadora del Hospital Provincial Neuquén, expresó su satisfacción por la incorporación y agradeció a los servicios involucrados.

"Estamos muy contentos porque el fin es tan noble y tan bueno para los pibes que es doble la alegría. Muchas gracias a los servicios", señaló.

Extracciones de sangre y vacunación: cómo ayudará a los chicos

Uno de los objetivos de la iniciativa es mejorar la experiencia de los pacientes infantiles durante prácticas habituales, como las extracciones de sangre y la aplicación de vacunas.

Valeria García, jefa del Laboratorio, explicó que los dispositivos se utilizarán para distraer a los chicos mientras se realizan los análisis.

"Nos va a permitir distraerlos en el momento que se realiza la extracción y así evitar lo más posible la angustia e incertidumbre", indicó.

En el Vacunatorio, en tanto, la tecnología tendrá una aplicación tanto dentro del hospital como en los operativos que se realizan en establecimientos educativos.

"Queremos agradecer a la Cooperadora porque esto nos va a permitir ir a las escuelas a vacunar con la posibilidad de usar esta tecnología. Y también para aquellos chicos que vengan a vacunarse al hospital", afirmó Yanet Furlon, integrante del servicio.

De esta manera, la realidad virtual podrá incorporarse también a las estrategias de vacunación extramuros, acercando una herramienta de acompañamiento a los chicos en sus propios espacios educativos.

Cómo funcionan los cascos de realidad virtual

Los lentes de realidad virtual permiten ingresar a un entorno digital tridimensional y generan la sensación de estar inmerso en un espacio diferente al que rodea al usuario.

Para conseguirlo, utilizan dos pantallas ubicadas frente a los ojos, lentes especiales y sensores de movimiento. Estos componentes permiten ampliar el campo de visión y actualizar las imágenes en tiempo real cuando la persona mueve la cabeza.

En el ámbito sanitario, esta tecnología puede utilizarse como herramienta de distracción durante procedimientos que generan ansiedad o temor. En el caso de los pacientes pediátricos, permite dirigir la atención hacia experiencias visuales interactivas mientras los profesionales realizan las prácticas correspondientes.