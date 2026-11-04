Sueño de la casa propia hecho realidad en Junín de los Andes: 50 familias recibieron sus viviendas

Este miércoles fue un día de mucha emoción para 50 familias de Junín de los Andes: recibieron, de manos del gobernador Rolando Figueroa, las llaves de sus viviendas y empezaron a hacer realidad el sueño de tener casa propia. La entrega se suma a otras 50 casas que ya habían sido adjudicadas en la localidad meses atrás y confirma que el acceso a la vivienda es una de las prioridades del Gobierno provincial.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, destacó el significado de la jornada y puso el acento en la decisión política de reactivar obras y dar respuestas a una demanda que atraviesa a toda la provincia. “La verdad que hoy es de esos días que marcan la gestión, porque se demuestra la prioridad de esta gestión de gobierno: resolver el déficit habitacional que teníamos en toda la provincia”, expresó la funcionaria.

“Hoy estamos en Junín entregando estas 50 casas a 50 familias neuquinas, pero que se suman a las 50 que ya entregamos hace algunos meses atrás”, señaló. También remarcó que Junín de los Andes es, después de Neuquén capital, la localidad que más viviendas recibió de la actual gestión provincial.

Las viviendas constan de una superficie cubierta de 64,88 metros cuadrados en planta baja con dos dormitorios, además de una unidad diseñada bajo un prototipo adaptado para personas con movilidad reducida que alcanza los 66 metros cuadrados cubiertos.

La entrega forma parte de Neuquén Habita, el programa provincial e integral impulsado y puesto en marcha por la gestión de Figueroa en diciembre de 2025 y que no se limita a construir viviendas. Incluye también loteos con servicios y créditos para que más familias puedan construir, ampliar o acceder a una solución habitacional. A punto de cumplir su primer año de implementación, la propuesta tiene alcance provincial y apunta a que las respuestas lleguen a distintas localidades, de acuerdo con sus necesidades.

“Este programa maravilloso de Neuquén Habita no solo hace viviendas, también loteos con servicios y créditos para construcción de viviendas”, valoró la ministra.

Durante la jornada en Junín también también se entregaron créditos hipotecarios a familias que no habían podido viajar anteriormente a la capital provincial. Dichos préstamos se sostienen íntegramente con recursos provinciales y funcionan bajo un sistema de recupero solidario: las cuotas que pagan las familias vuelven al Fondo Neuquino para la Vivienda y permiten financiar nuevas soluciones habitacionales. De esta manera, los recursos que genera Vaca Muerta se convierten en beneficios directos para la gente: casas, financiamiento y obras que mejoran la vida cotidiana.

Según detalló Bertoldi, ya se realizó una primera entrega de 300 créditos y hay otros 1.000 aprobados, a la espera de que las familias completen documentación. “Estamos hablando, aparte de las viviendas, de 1.300 créditos que van a estár en la calle, activos, moviendo las distintas economías regionales”, afirmó.

La política habitacional forma parte de un plan más amplio que el gobernador Rolando Figueroa definió como una prioridad de gestión. La Provincia puso en marcha un esquema que combina construcción de viviendas, financiamiento y desarrollo de infraestructura, con el objetivo de que las soluciones no queden concentradas en una sola ciudad y puedan llegar a toda la provincia.

Más obras para el barrio Nehuenche

Durante la recorrida por Junín de los Andes iniciada esta semana, la ministra también mencionó las obras que acompañan el crecimiento del barrio Nehuenche.

Allí se ejecutan veredas y ya funciona la escuela primaria inaugurada el año pasado. Además, está previsto construir un centro de salud, incluido en el Presupuesto Provincial 2027, y esta semana se realizó la apertura de ofertas para un Centro Deportivo Comunitario de más de 1.500 metros cuadrados, pensado para actividades deportivas, recreativas y culturales.

Eso muestra una gestión provincial activa y territorialmente equitativa, buscando infraestructura y desarrollo en cada rincón de la provincia”, sostuvo la titular del ministerio de Infraestructura.

Con las nuevas llaves en manos de sus adjudicatarios, las 50 familias comienzan una etapa distinta. Para la Provincia, la entrega también representa una muestra concreta del rumbo de Neuquén Habita: transformar recursos provinciales en oportunidades y soluciones para la vida de miles de neuquinos.