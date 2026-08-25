La localidad de Chimpay se prepara para recibir a miles de peregrinos de distintos puntos de Río Negro y del país durante la 56° Peregrinación a Ceferino Namuncurá, que se desarrollará entre el miércoles 26 y el domingo 30 de agosto. Este año, la celebración tendrá un condimento especial: se cumplen 140 años del nacimiento de Ceferino, una fecha que volverá a poner a la localidad en el centro de la escena religiosa provincial.

La jornada del miércoles 26 marcará el comienzo de una celebración cargada de simbolismo. A las 11 se realizará una misa en el monumento y, a las 16, tendrá lugar la misa aniversario, seguida por un festejo con torta, velitas, música y baile.

Pero la actividad fuerte llegará durante el fin de semana. El viernes 28 se realizará la apertura del monumento, el saludo al Beato y la bendición. También habrá una misa destinada a niños y familias, además de la recepción de los peregrinos que comenzarán a llegar a Chimpay para participar de las jornadas centrales. Durante esa noche se realizará una vigilia de oración por la humanización y la paz, bajo el lema “Instrumentos de tu paz”, uno de los mensajes centrales de esta edición.

El sábado 29 será una de las jornadas más intensas. Desde las 9 habrá apertura del monumento y bendición; a las 11 se celebrará la misa por la canonización de Ceferino y a las 15 se realizarán bautismos. La agenda continuará con actividades para jóvenes junto a María Auxiliadora, adoración eucarística y una celebración del fuego a orillas del río.

Además, los jóvenes tendrán su propio espacio con una propuesta que comenzará a las 21: “La juventud le canta a la tierra”, con una sopa compartida en el Polideportivo. También funcionará el “Micrófono compartido”, donde se debatirán temas como la dignidad humana frente al avance de la inteligencia artificial y la problemática de las adicciones.

El domingo 30 llegará el momento central de la peregrinación. La jornada comenzará a las 7 con la oración del amanecer junto a la Cruz del 5° Centenario y un desayuno comunitario. A las 8 será la misa del peregrino en el templo Cristo, de la Tierra y la Vida, y a las 9 partirá la procesión.

La misa central se celebrará a las 11 en el Parque Santuario, seguida a las 13 por la bendición y el envío misionero de los jóvenes. Finalmente, a las 16 se realizará la misa de despedida de los peregrinos. Durante las jornadas también habrá sacerdotes disponibles para quienes necesiten recibir el sacramento de la reconciliación. Bajo el lema “Artesanos de humanización y paz”, la organización busca que la peregrinación no sea solamente un encuentro religioso, sino también un espacio de reflexión sobre la convivencia, la solidaridad y la dignidad humana.

Con el mensaje “Con Ceferino y el Papa León, artesanos de humanización y paz”, Chimpay volverá a convertirse durante varios días en un punto de encuentro para miles de personas. La localidad conocida como la “Cuna de Ceferino” ya prepara sus calles para una multitud que llegará con fe, promesas y una tradición que, 56 peregrinaciones después, sigue atravesando generaciones.