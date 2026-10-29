La Municipalidad de Centenario declaró la emergencia sanitaria, ambiental y de infraestructura cloacal y pluvial en el sector de calle 4 y en las áreas directamente afectadas por el funcionamiento del sistema de conducción y drenaje.

La medida refrendada en el decreto municipal 663/20, tendrá una vigencia de 180 días corridos, con posibilidad de prórroga mediante un acto administrativo debidamente fundamentado.

La decisión se debe a la insuficiencia estructural de la red cloacal, los reiterados desbordes registrados y las condiciones hídricas excepcionales de octubre, que agravaron la saturación de los sistemas cloacales y pluviales.

Cuál fue la deficiencia detectada

El Informe Técnico de Situación de Calle 4, elaborado por la Secretaría de Servicios Públicos, identificó una diferencia significativa entre la capacidad de conducción de la infraestructura existente y la demanda actual del servicio.

Según el relevamiento, la cañería de 400 milímetros de diámetro tiene una capacidad estimada para una población equivalente a 12.591 habitantes, mientras que la población vinculada a la cuenca alcanza aproximadamente los 24.965 habitantes.

Esta diferencia representa un déficit de capacidad equivalente a 12.374 habitantes y explica técnicamente los desbordes que se producen cuando el caudal supera la capacidad hidráulica disponible.

Qué medidas tomarán el municipio y las secretarías

Entre las intervenciones realizadas, el Municipio instaló un conducto aliviador de 250 milímetros de diámetro sobre calle 4, entre la ex Ruta Provincial 234 y el puente que divide la chacra Los Nonos. Si bien esta obra permitió incrementar parcialmente la capacidad de conducción del tramo intervenido, el informe técnico advierte que resulta insuficiente.

La declaración de emergencia establece la implementación prioritaria de tareas de limpieza, desobstrucción, mantenimiento, succión, extracción y disposición controlada de líquidos, además de las reparaciones e intervenciones necesarias para reducir los desbordes, los anegamientos y los riesgos sanitarios y ambientales.

Asimismo, instruye a las áreas municipales competentes a avanzar en la elaboración de proyectos ejecutivos, estudios hidráulicos e hidrogeológicos y relevamientos técnicos.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tendrá a su cargo el monitoreo y seguimiento de la situación sanitaria y ambiental, así como el control de las intervenciones de contingencia.

El decreto instruye a gestionar ante la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia del Neuquén la determinación del punto de vuelco técnicamente admisible y las condiciones hidráulicas, sanitarias, ambientales y operativas necesarias

Por último la Municipalidad solicitará al Gobierno provincial la intervención y colaboración de los organismos competentes, además de la asistencia técnica, operativa y financiera necesaria para desarrollar soluciones inmediatas y estructurales.