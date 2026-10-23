La Municipalidad de Centenario reforzó las tareas de prevención ante las lluvias y el riesgo de anegamientos, luego de una semana de intensas precipitaciones. Durante una nueva reunión del Comité de Emergencia, el intendente Esteban Cimolai y representantes de organismos locales analizaron el estado del sistema pluvial, los trabajos en marcha y las medidas para proteger a las familias que viven cerca del río Neuquén.

El operativo incluye la limpieza y desobstrucción de canales y conductos, el drenaje preventivo en puntos críticos, la señalización vial y la asistencia domiciliaria. También se mantiene el seguimiento de la situación hídrica regional, con especial atención en los sectores bajos y en los pobladores de la isla El Porvenir.

Uno de los datos centrales del encuentro fue la previsión de erogaciones de entre 500 y 550 metros cúbicos por segundo hasta diciembre, según las proyecciones de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). La evolución del caudal y la capacidad de regulación de los embalses permanecen bajo monitoreo.

Limpieza de canales y desagües para mejorar el escurrimiento

Uno de los principales ejes de trabajo es el mantenimiento de la red pluvial urbana. El Municipio coordina las tareas con la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, responsable del saneamiento de los desagües principales.

Tras un relevamiento general, se priorizaron los trabajos de limpieza y desobstrucción de pozos de rebombeo y canales colectores en Natalio Burd, Calle Rural 7, Canal Centenario y Calle 4. Estos ductos descargan directamente en el río Neuquén y forman parte de la infraestructura que permite evacuar el agua acumulada.

Recursos Hídricos también inició el relevamiento para avanzar con la limpieza de los desagües pluvioaluvionales, con las primeras tareas previstas sobre calle Natalio Burd. Las intervenciones se complementan con la desobstrucción de conductos menores en los barrios.

A más largo plazo, la finalización de la obra de avenida Traful permitirá fortalecer la infraestructura pluvial de Centenario. Su impacto dependerá de la capacidad de la obra para mejorar el drenaje y de la articulación con el resto de la red.

El río Neuquén y las familias en zonas bajas, bajo seguimiento

La situación de la cuenca hídrica es otro de los puntos que concentra la atención de las autoridades. Las proyecciones de la AIC contemplan erogaciones de entre 500 y 550 metros cúbicos por segundo hasta diciembre, mientras continúa el seguimiento de los caudales y de la regulación de los embalses.

Ante este escenario, Defensa Civil mantiene contacto directo con las familias que viven en sectores bajos de la ribera del río Neuquén. El objetivo es transmitir alertas, activar mecanismos de aviso temprano y organizar evacuaciones preventivas si las condiciones lo requieren.

Durante la reunión también se recibieron y derivaron reclamos y necesidades de los pobladores de la isla El Porvenir.

Las erogaciones previstas no implican, por sí solas, que se produzca una inundación en la localidad. El riesgo depende, entre otros factores, de la evolución del caudal, las condiciones de la cuenca y la exposición de las zonas habitadas.

Por qué todavía no pueden reparar las calles de ripio

Las lluvias persistentes y la saturación del suelo impiden, por el momento, que la maquinaria pesada ingrese para realizar trabajos integrales de perfilado y reparación de calles de ripio.

El Municipio explicó que intervenir con el terreno demasiado húmedo podría agravar los anegamientos y deteriorar aún más las calzadas. Por eso, las tareas de reparación se retomarán cuando las condiciones permitan trabajar sin aumentar los problemas existentes.

Mientras tanto, las cuadrillas municipales continúan con acciones de drenaje preventivo y señalización en los puntos donde se acumula agua sobre la calzada.

La recomendación para quienes circulan es extremar las precauciones en los sectores señalizados y evitar atravesar zonas con agua acumulada cuando no sea posible evaluar la profundidad o el estado de la calle.

Cómo se organiza la respuesta ante las contingencias climáticas

El Comité de Emergencia funciona como un ámbito de coordinación entre instituciones para compartir información, evaluar riesgos y organizar respuestas frente a las contingencias climáticas.

En el encuentro participaron representantes de Bomberos Voluntarios y del Hospital Natalio Burd, además de la responsable a cargo de Defensa Civil, Betiana Fuentes, y funcionarios de distintas áreas municipales. También estuvieron presentes concejales y medios de comunicación de la región.

La articulación incluye a la AIC y a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, con responsabilidades diferenciadas en el seguimiento de la situación hídrica y el mantenimiento de los desagües principales. El trabajo conjunto busca anticipar posibles complicaciones y sostener la asistencia a los vecinos, especialmente en los sectores con mayor exposición a la acumulación de agua o a las variaciones del río.

Qué se espera para los próximos días

La prioridad inmediata es mantener despejados los conductos de drenaje, atender los puntos críticos y seguir de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas e hídricas. Defensa Civil continuará en contacto con las familias de las zonas bajas y evaluará la necesidad de activar medidas preventivas.

La reparación integral de las calles de ripio dependerá de que el suelo recupere condiciones adecuadas para el ingreso de maquinaria. En paralelo, la limpieza de los desagües principales y la continuidad de las obras de infraestructura serán claves para mejorar la capacidad de respuesta de Centenario ante futuras precipitaciones.

Por ahora, el operativo preventivo continúa activo y las autoridades mantienen el monitoreo de la cuenca y de los sectores más expuestos. La evolución del caudal, las lluvias y el estado del terreno determinarán los próximos pasos.