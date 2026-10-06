La Municipalidad de Centenario anunció la reprogramación de las actividades previstas por el 104° aniversario de la ciudad debido al alerta meteorológico vigente en la región.

Los festejos se harían en estos días y, debido al pronóstico de lluvia para toda la semana, las celebraciones fueron reprogramadas para el 16, 17 y 18 de octubre.

Desde el municipio señalaron que la decisión se tomó para priorizar la seguridad de la comunidad, los artistas y los equipos de trabajo involucrados en las actividades ya que se harían al aire libre.

Los festejos centrales se desarrollarán durante el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre. Además aclararon que todas las inscripciones y convocatorias ya registradas se mantienen vigentes para las nuevas fechas.

El cronograma detallado de espectáculos y propuestas será publicado a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Centenario.