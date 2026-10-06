“Hay que estar pendiente de la caída de piedras”: Protección Civil pidió extremar los cuidados al circular

El ingreso de aire húmedo y frío provocará lluvias persistentes durante este martes 6 y miércoles 7 de octubre en distintos sectores de la provincia de Neuquén, con nevadas en las zonas cordilleranas y un escenario que podría extenderse durante toda la semana. Desde Protección Civil pidieron extremar las precauciones, especialmente al circular por las rutas de la provincia.

Carlos Cruz, director provincial de Protección Civil, explicó en diálogo con La Primera Mañana por AM 550 que el pronóstico anticipa precipitaciones en prácticamente todo el territorio neuquino. “Para hoy martes 6 y mañana miércoles 7 tenemos situaciones de lluvias, lluvias persistentes en prácticamente toda la provincia de Neuquén”, señaló.

Según detalló, el fenómeno está asociado al ingreso de aire húmedo y frío, con bajas temperaturas que ya se registran en sectores cordilleranos y que luego avanzarán hacia el centro de la provincia, Vaca Muerta y la Confluencia.

Durante la madrugada ya se registraban lloviznas intermitentes en distintos puntos de la cordillera, desde el sur hasta Paso Pino Hachado y el departamento Minas. Cruz indicó que las precipitaciones podrían intensificarse durante el martes y miércoles, con acumulados estimados de entre 10 y 40 milímetros, dependiendo de la zona.

Suelos saturados y riesgo en las rutas

Desde Protección Civil advirtieron que el escenario requiere especial atención debido a la saturación de los suelos después de las lluvias registradas durante las últimas semanas. A esto se suma el elevado caudal de algunos ríos en distintos sectores de la provincia.

“Se evalúa también mucho más el riesgo por el suelo, que ya está bastante saturado con las lluvias que hemos tenido prácticamente los meses pasados”, explicó Cruz.

Por este motivo, se mantiene un monitoreo sobre las cuencas y las condiciones de las rutas, especialmente ante la posibilidad de desmoronamientos, caída de piedras y otros inconvenientes en los corredores cordilleranos.

El funcionario remarcó además que el pronóstico no se limita a las próximas 48 horas. “La semana, inclusive hasta la semana que viene, se prevén precipitaciones en toda la provincia. Prácticamente todos los días que restan hasta el domingo o lunes vamos a tener lluvias”, anticipó.

Nieve en zonas cordilleranas

En las zonas más altas se esperan nevadas y aguanieve. Según Cruz, las precipitaciones níveas podrían registrarse por encima de los 1.200 a 1.500 metros, alcanzando sectores donde se encuentran centros de esquí y distintos destinos turísticos de la provincia.

Las mayores intensidades se esperan en el sector comprendido entre Paso Pino Hachado y el departamento Minas, incluyendo áreas cercanas a Andacollo. También podrían registrarse nevadas en cotas altas de la zona sur y centro de Neuquén.

Entre los corredores que requieren especial atención se encuentran la Ruta de los Siete Lagos, la Ruta Provincial 46 entre Zapala y Loncopué y la Ruta Provincial 13 hacia Primeros Pinos y Villa Pehuenia, además de los accesos a los pasos fronterizos.

A este panorama se suman las condiciones meteorológicas en Chile, donde se registran vientos más fuertes que también pueden impactar sobre la cordillera neuquina.

Viento y bajas temperaturas

Cruz indicó que también se esperan vientos patagónicos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, acompañados por bajas temperaturas. El funcionario recordó que durante la jornada anterior se registraron episodios de viento blanco en la zona cordillerana y complicaciones en los pasos internacionales, particularmente para vehículos de transporte de cargas.

Ante este escenario, desde Protección Civil recomendaron a quienes deban viajar portar cadenas, llevar indumentaria adecuada para las bajas temperaturas y consultar previamente el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas.

También pidieron prestar atención a posibles desprendimientos de piedras, desmoronamientos y otros inconvenientes que puedan presentarse durante el recorrido. “Hay que estar pendiente por ahí de algún desmoronamiento, caída de piedras o cualquier otra situación que pueda presentarse”, remarcó Cruz.

Para consultar información actualizada, recomendó seguir los canales oficiales de Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional y la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén.

Estado de los pasos internacionales

El Paso Internacional Pino Hachado se encuentra habilitado y transitable con precaución para el transporte de carga desde las 9. La calzada está mojada por la lluvia y se registra presencia de animales sueltos, mientras que además se advierte sobre una posible caída de rocas a la altura del kilómetro 48.

La portación de cadenas físicas es obligatoria y hay equipos trabajando en el sector. Para vehículos particulares y transporte de pasajeros, la habilitación está prevista desde las 13, debido a tareas de mantenimiento en el Centro de Frontera.

El Paso Internacional Cardenal Samoré también se encuentra habilitado y transitable con precaución para todo tipo de vehículos. La calzada está despejada, aunque mojada, y se mantiene el pronóstico de lluvia y aguanieve.

Desde Vialidad Nacional recomiendan mantener distancia de frenado y evitar maniobras de sobrepaso. Personal y equipos del organismo se encuentran trabajando en el sector.