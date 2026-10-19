La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó este lunes que, debido a las precipitaciones registradas y al pronóstico de nuevas lluvias para esta semana, los caudales de la cuenca del río Neuquén experimentan un aumento sostenido.

Ante este escenario y teniendo en cuenta la evolución del nivel de los embalses Los Barreales y Mari Menuco, se incrementará la erogación desde el Dique Compensador El Chañar, con la previsión de alcanzar un caudal de 550 m³ por segundo.

Según detalló el organismo, la medida busca disponer de una adecuada capacidad de regulación, atenuar los niveles de riesgo y garantizar una operación segura del sistema.

Hasta cuándo seguirán las lluvias

El pronóstico meteorológico indica una alta probabilidad de que las precipitaciones se mantengan hasta el próximo fin de semana. Las lluvias se extenderán en toda la cuenca y favorecerán el escurrimiento directo en alta montaña, cuenca intermedia y cotas bajas, con un aumento de los caudales de ríos y arroyos de la región.

Para este lunes 19, la AIC anticipó lluvias y nevadas en áreas de montaña, mientras que sobre mesetas y valles se esperan lluvias de intensidad moderada.

El martes 20 continuará la presencia de aire húmedo sobre la cordillera, con lluvias y nevadas en alta montaña y mejoramientos temporarios. En los valles y la cuenca intermedia habrá lluvias, con probabilidad de tormentas eléctricas, chaparrones y ocasional granizo.

Para el miércoles 21, se prevén lluvias en montaña y condiciones inestables sobre los valles, mesetas y la cuenca intermedia, con lluvias, tormentas eléctricas, probables chaparrones y ocasional granizo.

En tanto, el jueves 22 continuarán las lluvias en montaña y la inestabilidad sobre valles, mesetas y la cuenca intermedia, con lluvias, tormentas eléctricas y probables chaparrones.