El Paseo Costero Francisco “Pancho” Torres de Centenario permanece cerrado por la crecida del río Neuquén, ante un aumento del caudal que podría alcanzar los 550 metros cúbicos por segundo, según el reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC).

La medida fue informada por Defensa Civil de Centenario y tiene carácter preventivo. El objetivo es resguardar a los vecinos ante las mayores erogaciones de agua y evitar situaciones de riesgo en las zonas cercanas a la ribera.

Mientras se mantenga la restricción, está prohibido ingresar al paseo costero y permanecer dentro del predio. Además, las autoridades solicitaron evitar la circulación de personas por las áreas ribereñas y no realizar actividades en las costas del río Neuquén.

Por qué cerraron el Paseo Costero de Centenario

El cierre responde a la crecida del río Neuquén y al incremento de las erogaciones de agua informado por los organismos competentes. De acuerdo con el reporte de la AIC, el caudal podría llegar a los 550 m³/s, una situación que motivó la adopción de medidas preventivas.

Ante este escenario, el municipio de Centenario y Defensa Civil establecieron restricciones para reducir la exposición de los vecinos a posibles situaciones peligrosas en el sector costero.

La medida busca evitar que las personas ingresen a espacios próximos al agua mientras persistan las condiciones que motivaron el cierre.

Qué está prohibido en la zona costera

Las autoridades comunicaron una serie de medidas que deben respetarse mientras continúe la restricción:

Ingreso prohibido: no se permite acceder al Paseo Costero Francisco “Pancho” Torres.

Sin permanencia en el predio: los vecinos no pueden permanecer dentro del espacio cerrado.

Evitar las zonas ribereñas: se solicita no circular por sectores próximos al río Neuquén.

Sin actividades en las costas: se recomienda suspender las actividades recreativas en las áreas alcanzadas por la advertencia.

Defensa Civil pidió a la comunidad respetar la señalización y las indicaciones preventivas. La recomendación es no acercarse al río para observar la crecida ni utilizar los sectores restringidos.

Cómo comunicarse con Defensa Civil de Centenario

Ante una emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil a través de los siguientes canales informados por el organismo:

Emergencias: 103.

Teléfono fijo: 299 489-6660.

Celular: 299 472-7435.

Estos contactos permiten solicitar asistencia ante una situación de riesgo. Es importante no ingresar en sectores restringidos y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

Cuándo volverá a abrir el Paseo Costero

El cierre se mantendrá hasta que descienda el caudal del río Neuquén y las condiciones permitan descartar riesgos para los vecinos. Por el momento, la información disponible no establece una fecha ni un horario de reapertura.

La evolución del caudal y las evaluaciones de las autoridades serán determinantes para definir cuándo se podrá volver a utilizar el Paseo Costero Francisco “Pancho” Torres.

Hasta que se comunique una modificación de la medida, la recomendación es evitar el sector, respetar las restricciones y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales de Defensa Civil de Centenario.