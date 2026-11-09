Figueroa destacó como un hito histórico las 66 obras en San Martín de los Andes: cuáles son las más destacadas

San Martín de los Andes cuenta con un amplio plan de infraestructura impulsado por el Gobierno provincial, que contempla un total de 66 obras entre las ya finalizadas, las que están en ejecución y las proyectadas. El gobernador Rolando Figueroa destacó la magnitud de las inversiones y remarcó que las intervenciones responden a compromisos asumidos con la comunidad y el municipio a través de los Pactos de Gobernanza suscriptos durante su gobierno.

“Son 18 obras finalizadas, 18 hoy en ejecución y 30 a ejecutar. El total de obras de San Martín de los Andes: 66. Nunca en la historia tuvieron 66 obras provinciales de esta envergadura en curso”, afirmó el mandatario al presentar el detalle de las intervenciones.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es dar respuesta a demandas históricas de infraestructura y garantizar mejores servicios para los habitantes de la localidad y de toda la región de los Lagos del Sur.

Agua y energía para acompañar el crecimiento

El gobernador precisó que, en materia de gestión del agua, la inversión prevista hasta diciembre de este año se acerca a los $8.000 millones. Entre las inversiones vinculadas con el abastecimiento de agua, mencionó los trabajos de equipamiento del PTC 1, el revamping del PC 2 y el reacondicionamiento y terminación del PC 3. También se encuentran los estudios de factibilidad para proyectos de abastecimiento de agua cruda en la ladera norte del cerro Chapelco, la captación y potabilización del río Quiquihue y el sistema de agua potable para la comunidad Vera. “Todo esto lo estamos haciendo porque estaba atrasado. Alguien no lo hizo”, indicó.

También se desarrollan obras eléctricas en distintos sectores de la localidad: el bombeo de agua para Curva de las Chivas, la ampliación de Ruca Hue, el cambio de potencia en el barrio Nahuelén, el loteo Caleuche etapa 1, la electrificación de 38 viviendas y los trabajos en el loteo del cruce de Río Hermoso. A esto se agregan las conexiones para usos comunitarios como Bomberos y la Casa de la Mujer.

A estas intervenciones se suman la ejecución de una nueva central térmica y la ampliación de la estación transformadora Pío Protto, que está a punto de ser adjudicada y beneficiará a San Martín de los Andes, Junín de los Andes y todos los parajes de la región.

Obras viales y nuevos accesos

En materia vial, Figueroa destacó la intervención sobre la ruta que conduce a Lolog, que registra un avance del 35% y cuya repavimentación se proyecta desde el inicio de la traza debido al deterioro que presenta.

También anunció la pavimentación del acceso al Cerro Chapelco, una obra que estará a cargo del concesionario del centro de esquí y que permitirá mejorar tanto la llegada de visitantes como la circulación de quienes viven en el sector.

A estas intervenciones se suma el plan de pavimentación urbana acordado con el municipio, que contempla alrededor de 20 kilómetros de asfalto, además de obras complementarias.

Además, mencionó la pavimentación de los callejones Torres y Gingins, que ya fueron licitados y están en proceso de adjudicación. Esta iniciativa permitirá avanzar con una nueva alternativa de circulación y descomprimir los ingresos existentes.

Por otra parte, destacó el proyecto de construcción de tres rotondas sobre la Ruta Nacional 40, destinadas a ordenar los accesos a San Martín de los Andes.

Transporte, turismo y deporte

Otro de los proyectos relevantes es la nueva terminal de ómnibus, cuya licitación ya tuvo apertura de sobres y recibió 11 ofertas. Se trata de una obra que ejecutará la provincia y que permitirá trasladar la actual terminal hacia un predio cedido por el municipio.

El espacio que hoy ocupa la terminal será destinado a un centro de convenciones de aproximadamente 4.000 metros cuadrados. La iniciativa apunta a fortalecer el turismo de reuniones y contribuir a reducir la estacionalidad de la actividad turística, aprovechando la demanda que tiene San Martín de los Andes como sede de encuentros y congresos.

En materia de conectividad aérea, el Gobernador destacó la finalización de la ampliación de la terminal de Chapelco, que duplicó su superficie, y los trabajos de mantenimiento de la pista.

En infraestructura deportiva, anunció la construcción de un natatorio para San Martín de los Andes, al lado de la EPET 21, que será cabecera de la región de los Lagos del Sur dentro del programa provincial de siete natatorios. El complejo contará con una pileta semiolímpica y otra de aprendizaje, además de gimnasio, vestuarios, calefacción por piso radiante y capacidad para 400 espectadores.

Finalmente, Figueroa mencionó la culminación del parque lineal y el skatepark, espacios que ya se encuentran terminados y que amplían las alternativas recreativas y deportivas para la comunidad.

Al presentar el balance de las intervenciones, el gobernador vinculó el volumen de obra pública con los compromisos asumidos por la provincia junto a los gobiernos locales. “Cuando firmamos los Pactos de Gobernanza, a cada uno de los intendentes le cumplimos. Nosotros lo que dijimos que teníamos que hacer, lo hicimos. Había escuelas en estado desastroso, servicios que faltaban…nosotros cumplimos, avanzamos”, recalcó.





