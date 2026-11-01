Una persona debió ser trasladada al Hospital Dr. Oscar Arraiz luego de protagonizar un accidente de tránsito entre una motocicleta y una camioneta en Villa La Angostura. El hecho ocurrió durante la tarde del sábado 31 de octubre y demandó la intervención de bomberos, policía y personal sanitario.

Según informó Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, el siniestro se registró alrededor de las 15.30 en la esquina de las calles Topa Topa y Del Chilco. Tras recibir el llamado de un vecino que alertó sobre el choque, una dotación se dirigió al lugar y constató que estaban involucrados una motocicleta Honda de 150 centímetros cúbicos y una camioneta Volkswagen Amarok.

Asistencia y traslado al hospital

Al arribar al lugar, los bomberos brindaron atención prehospitalaria a una de las personas involucradas en el accidente mientras se aguardaba la llegada del servicio de emergencias.

Minutos después, una ambulancia del Hospital Dr. Oscar Arraiz concretó el traslado de la persona lesionada al centro de salud local para una evaluación más completa.

Intervención de varios organismos

Además de Bomberos Voluntarios, en el operativo participaron efectivos de la Comisaría 28 y personal del Hospital Dr. Oscar Arraiz.

Una vez finalizadas las tareas de asistencia y asegurada la zona, los equipos intervinientes regresaron a sus respectivas bases.