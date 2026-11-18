La ciudad de Chos Malal tiene ocupadas todas sus plazas de alojamiento ante la llegada de visitantes por una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción que se realizará del 20 al 22 de noviembre. Frente a la demanda, el municipio y Turismo provincial habilitaron viviendas particulares relevadas para ofrecer hospedaje y también pusieron a disposición los campings.

El intendente Nicolás Albarracín confirmó la situación durante una entrevista con el programa Entretiempo, que se emite por AM550 La Primera, en la previa del comienzo de la celebración. Según explicó, la expectativa de convocatoria es muy alta y ya había turistas recorriendo la ciudad antes de la apertura del evento.

La propuesta también tendrá una alternativa para quienes quieran asistir sin pasar la noche en el norte neuquino: habrá vuelos los viernes y sábados, además de los servicios habituales de los lunes y jueves. Quienes presenten el ticket de ingreso a la fiesta podrán acceder a un 25% de descuento en el pasaje aéreo.

Las casas particulares, una alternativa ante la ocupación completa

La demanda de alojamiento se convirtió en uno de los datos destacados de la previa de la Fiesta Nacional del Chivito. Con los establecimientos hoteleros sin disponibilidad, las autoridades recurrieron a viviendas particulares que fueron relevadas por las áreas de Turismo de la Provincia y del municipio.

La medida busca ampliar la capacidad de recepción de Chos Malal y evitar que la falta de habitaciones impida la llegada de turistas durante las tres jornadas.

A esa alternativa se suman los campings habilitados, otra opción para quienes viajen desde distintas localidades de Neuquén y otras provincias.

El movimiento turístico también puede repercutir en otros sectores comerciales: gastronomía, estaciones de servicio, kioscos, gomerías, comercios y emprendimientos locales. Albarracín sostuvo que la fiesta representa una oportunidad para distribuir el movimiento económico entre distintos rubros de la ciudad.

Cómo viajar en avión a la Fiesta del Chivito y obtener un 25% de descuento

Una de las novedades anunciadas por el intendente es la ampliación de los vuelos hacia Chos Malal durante el fin de semana de la celebración.

De acuerdo con Albarracín, la ciudad cuenta con servicios regulares los lunes y jueves, pero se agregarán frecuencias los viernes y sábados para facilitar el traslado de quienes quieran participar de la fiesta.

La propuesta contempla la posibilidad de viajar el viernes desde Neuquén, disfrutar de los espectáculos y regresar el sábado, sin necesidad de organizar una estadía de varias noches.

Además, quienes presenten su entrada tendrán un descuento del 25% en el pasaje aéreo. Se trata de una alternativa que puede aliviar la presión sobre el alojamiento y ampliar las posibilidades de asistencia, especialmente para quienes cuentan con poco tiempo disponible.

La recuperación de la actividad aeroportuaria es otro antecedente importante. Albarracín recordó que el aeropuerto había estado paralizado y que volvió a funcionar a partir de gestiones realizadas junto con el Gobierno provincial.

Una fiesta que moviliza a toda la economía del norte neuquino

La Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción celebrará su 18.ª edición del 20 al 22 de noviembre de 2026. Es uno de los encuentros populares más convocantes de Neuquén y marca el inicio del calendario provincial de fiestas.

Su atractivo no se limita a los espectáculos musicales. La gastronomía regional, los artesanos, los emprendimientos locales, la jineteada y las expresiones culturales vinculadas con las familias crianceras forman parte de una propuesta que busca mostrar la identidad del norte neuquino.

En esta edición se presentarán artistas como Los Palmeras, Eugenia Quevedo, el Indio Lucio Rojas y Destino San Javier, junto con músicos regionales, cantoras populares y ballets folclóricos.

La convocatoria representa una oportunidad para los prestadores turísticos y comerciantes. Desde el sector hotelero y gastronómico hasta las estaciones de servicio y pequeños comercios, distintos rubros pueden beneficiarse del movimiento que genera la llegada de visitantes.

Albarracín explicó que la decisión de sostener la celebración apunta también a generar una circulación de recursos dentro de la región. La intención es que el impacto económico no quede concentrado en el predio donde se desarrolla la fiesta.

El regreso de los vuelos, una alternativa para el turismo

La incorporación de frecuencias aéreas durante el fin de semana se suma a la recuperación de la conexión entre Neuquén capital y Chos Malal, que volvió a funcionar en septiembre de 2026 mediante servicios de American Jet.

Hasta entonces, la localidad había permanecido sin vuelos regulares durante un período prolongado. La reactivación permitió recuperar una alternativa de transporte para residentes, turistas y personas que necesitan trasladarse por cuestiones laborales, familiares o de salud.

En el marco de la fiesta, la posibilidad de sumar vuelos los viernes y sábados abre una alternativa para quienes quieran participar de los espectáculos sin depender exclusivamente del transporte terrestre.

Sin embargo, todavía es importante conocer los horarios, la disponibilidad de asientos y las condiciones específicas para acceder al descuento del 25%. Esos datos permitirán determinar cuántas personas podrán aprovechar efectivamente la propuesta.

La entrevista completa: