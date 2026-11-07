La 18ª edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción ya tiene fecha, artistas y precios de entradas. Chos Malal será sede de tres jornadas de música, gastronomía y tradiciones populares del 20 al 22 de noviembre, con una programación que tendrá a Los Palmeras, Q’ Lokura, Eugenia Quevedo y Destino San Javier entre sus principales figuras.

El encuentro es uno de los más convocantes de Neuquén y marca el comienzo del calendario provincial de fiestas populares. Además de los espectáculos, la propuesta invita a recorrer el norte neuquino, probar el chivito al asador y conocer las expresiones culturales que forman parte de la identidad de la región.

El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, convocó a vecinos y turistas a participar de la celebración en la capital histórica y cultural de la provincia. También destacó el movimiento económico que genera el evento para la localidad y las comunidades cercanas.

“Cuando nosotros invertimos en la fiesta, invertimos para que llegue en todos los habitantes, no tan solo de Chos Malal, sino de toda la región, con la idea de que se genere una economía circular”, sostuvo.

Qué artistas se presentarán cada noche

La grilla combinará cuarteto, cumbia, folklore y música popular, con espacio para artistas nacionales y representantes del norte neuquino.

Viernes 20 de noviembre: la primera noche tendrá ritmo de cuarteto con LBC, Eugenia Quevedo y Q’ Lokura.

Sábado 21 de noviembre: Los Palmeras encabezarán la jornada junto al Indio Lucio Rojas y Sentimiento Norteño.

Domingo 22 de noviembre: el cierre estará a cargo de Destino San Javier y Dúo Roze.

Chos Malal será nuevamente el punto de encuentro de músicos, bailarines y visitantes de distintos lugares de la provincia.

La programación también incluirá a los músicos regionales Atilio Alarcón, Kico Pino y Julián Pérez Soto. Las cantoras populares de Chos Malal tendrán un lugar destacado con las presentaciones de Romina Tillería, Laura Cofré, Viviana Méndez y Carmelina Martínez, entre otras voces de la tradición musical del norte provincial.

Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Las entradas anticipadas de la segunda etapa se pueden conseguir hasta el 19 de noviembre. El valor individual es de $40.000, mientras que el bono para las tres noches cuesta $105.000.

Quienes compren durante los días de la fiesta, desde el 20 de noviembre, deberán pagar $50.000 por entrada individual. La organización habilitó la venta online a través de las plataformas EventPass y Canela Ticket, además de la compra presencial en Sarmiento 148, en Chos Malal.

La fiesta reúne cada año gastronomía regional, música y costumbres criollas que identifican al norte de Neuquén.

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) ofrece financiación de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Confiable, Visa y Mastercard.

Gastronomía, cultura y turismo en el norte neuquino

La Fiesta Nacional del Chivito tiene como uno de sus principales atractivos al chivito al asador, reconocido con denominación de origen. La preparación representa el trabajo de las familias crianceras y la producción rural de la región, dos elementos centrales de la identidad del norte neuquino.

La celebración también mantiene vivas expresiones tradicionales como la cueca campesina, la danza y el canto popular. Nació por iniciativa de vecinos que buscaron crear un encuentro propio, inspirado en la Fiesta del Chivo de Malargüe, y con los años se convirtió en una de las principales citas culturales de la provincia.

Albarracín invitó a los visitantes a conocer los paisajes y la gastronomía local, y destacó la reanudación de los vuelos a Chos Malal, con servicios los lunes y jueves, como una alternativa para llegar a la localidad.

Durante tres días, la ciudad combinará espectáculos, sabores regionales y tradiciones criollas. La programación completa y las novedades de la celebración se pueden consultar en los canales oficiales de la Municipalidad de Chos Malal.