Chos Malal se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, que tendrá lugar este fin de semana, del viernes 20 al domingo 22 de noviembre. La 18ª edición contará con tres jornadas de espectáculos y tendrá como principales atractivos musicales a Los Palmeras, Q’ Lokura, Eugenia Quevedo, el Indio Lucio Rojas y Destino San Javier, entre otros artistas.

El chivito al asador volverá a ser protagonista de una fiesta que reúne gastronomía, música y tradiciones del norte neuquino.

La primera noche, el viernes 20, estará marcada por el cuarteto y la música popular, con las presentaciones de LBC, Eugenia Quevedo y Q’ Lokura. El sábado 21 será el turno de la cumbia y el folklore, con Los Palmeras, el Indio Lucio Rojas y Sentimiento Norteño. Para el domingo 22 está previsto el cierre musical con Destino San Javier y Dúo Roze.

La programación también tendrá un importante espacio para los músicos regionales y locales. Entre ellos se encuentran Atilio Alarcón, Kico Pino y Julián Pérez Soto. Además, las cantoras populares de Chos Malal volverán a ser protagonistas con las actuaciones de Romina Tillería, Laura Cofré, Viviana Méndez y Carmelina Martínez, representantes de la tradición musical del norte neuquino.

Q’ Lokura y Eugenia Quevedo abrirán la programación de espectáculos nacionales el viernes 20 de noviembre.

Las entradas para las tres jornadas se pueden adquirir a través de las plataformas EventPass y Canela Ticket, además de manera presencial en Sarmiento 148, en Chos Malal. El Banco Provincia del Neuquén (BPN) ofrece financiación de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Confiable, Visa y Mastercard.