Chos Malal transita las horas previas a una de sus celebraciones más representativas. La Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción se realizará del 20 al 22 de noviembre y el municipio trabaja en los últimos preparativos para recibir a vecinos y visitantes de distintos puntos de Neuquén y de otras provincias.

El intendente Nicolás Albarracín destacó el valor de la gastronomía local y el trabajo de la comunidad en la organización. "Estamos con todos los preparativos y, por supuesto, degustando el chivito, que es algo que nos identifica, algo bien nuestro, hecho por manos chosmalenses", expresó.

El jefe comunal también valoró la participación de distintos sectores en las actividades de promoción. "Diferentes actores participaron de esta puesta en escena, que realmente fue muy interesante para promocionar lo que es nuestro", señaló.

Albarracín invitó a participar de las tres jornadas y remarcó que la propuesta va más allá de los espectáculos musicales. "Cuando decidimos hacer esta Fiesta Nacional del Chivito, pensamos en una de las fiestas más convocantes que tiene la provincia, sobre todo por la identidad de la celebración: cómo surge y cómo nace", afirmó.

La Fiesta Nacional del Chivito reunirá música, gastronomía y cultura regional

La programación se desarrollará durante tres días, con artistas nacionales, músicos regionales y representantes de la cultura popular del norte neuquino.

El viernes 20 de noviembre abrirá la grilla con cuarteto y música popular. Esa noche actuarán LBC, Eugenia Quevedo y Q’ Lokura. El sábado 21 llegarán los ritmos de la cumbia y el folklore, con Los Palmeras, el Indio Lucio Rojas y Sentimiento Norteño.

El municipio trabaja en los últimos preparativos para recibir a vecinos y visitantes de distintos puntos de Neuquén y de otras provincias.

El cierre será el domingo 22, con las presentaciones de Destino San Javier y Dúo Roze. También tendrán su lugar los artistas regionales Atilio Alarcón, Kico Pino y Julián Pérez Soto.

La tradición musical de Chos Malal estará representada por sus cantoras populares. Romina Tillería, Laura Cofré, Viviana Méndez y Carmelina Martínez serán parte de una programación que busca darle protagonismo a las expresiones culturales de la zona.

Para Albarracín, la celebración también representa una oportunidad para mostrar la vida y las costumbres del norte neuquino. "Cuando uno toma la decisión de hacer una fiesta, no se trata solamente de ir a ver a los artistas. También se trata de mostrar todo lo que nos pasa en la cultura de este norte", explicó.

En ese sentido, sostuvo que la propuesta busca generar actividad más allá de los límites de la localidad. "Esta Fiesta Nacional del Chivito viene a distribuir y generar movimiento en toda la región", afirmó.

Albarracín vinculó la celebración con el acompañamiento a los crianceros

El intendente también se refirió a la trashumancia y a las condiciones que necesitan las familias crianceras para trasladar sus animales desde las invernadas hacia las veranadas. Según explicó, mantuvo conversaciones con el gobernador de Neuquén sobre las tareas previstas para acompañar ese recorrido.

"Hemos estado hablando en estos días de todo lo que se va a desarrollar con la trashumancia, de cuidar a nuestros crianceros y crianceras para que, cuando salgan de sus invernadas hacia las veranadas, puedan llegar en buenas condiciones y que los alojos estén preparados", indicó.

El jefe comunal planteó que el objetivo es avanzar con mejores condiciones para quienes realizan cada año el recorrido trashumante. La actividad forma parte de la identidad productiva y cultural del norte neuquino, y requiere atención tanto en los caminos como en los alojos que utilizan los crianceros.

Mientras tanto, los trabajos en el predio de la fiesta continúan con especial atención en los servicios necesarios para el público. Albarracín señaló que recorren el lugar para identificar y resolver las demandas vinculadas con la seguridad, la salud y el desarrollo de las actividades.

"Queremos que esto esté protegido y cuidado", expresó. También aclaró que el despliegue de recursos no debe pensarse únicamente para Chos Malal: "Cuando uno dice: 'Bueno, la Policía va a estar cuidando a la ciudad de Chos Malal', no, no, no. Está cuidando a toda la provincia".

Con los últimos preparativos en marcha, la localidad se encamina a tres jornadas que combinarán música, gastronomía y tradición. La celebración comenzará el viernes 20 y volverá a poner en escena la identidad de Chos Malal y de las comunidades que forman parte del norte neuquino.

La nota completa a Nicolás Albarracín: