El Gobierno de Neuquén dio un nuevo paso en su estrategia de vincular la ciencia con las necesidades concretas de las distintas regiones de la provincia. Este martes, el gobernador Rolando Figueroa encabezó la firma de las actas correspondientes a los cinco proyectos seleccionados por el Programa Ciencia en Territorio, una iniciativa impulsada por la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE).

En diálogo con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, el secretario ejecutivo de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), Joaquín Perren dio detalles respecto de cuáles son los proyectos de ciencia pensados para el bienestar de los ciudadanos de la provincia.

En primer lugar expresó: “Neuquén cuenta con capacidades científico tecnológicas de enorme calidad, diría de clase mundial. Por muchas décadas se construyó un ecosistema que para nosotros, como Gobierno provincial, es un activo estratégico que tenemos que explotar”.

En ese sentido sostuvo: “Por eso cuando hicimos este programa que se llama Ciencia en Territorio fue pensado sobre una sólida base que permite pensar desafíos hacia delante, y entre los retos más importantes hay uno fundamental y es que la producción del conocimiento dialogue cada vez con las necesidades del territorio, es decir pasar a un modelo académico que se estructure a partir de las demandas de cada región”.

“Tuvimos mucho trabajo con delegados y pudimos aislar cinco problemáticas de relevancia que convertimos en una convocatoria”, resumió el funcionario respecto de los convenios que se firmaron ayer.

Uno por uno, los proyectos que se llevarán adelante en la provincia

Chorriaca: Un equipo de investigadores construirá un sistema que permita aprovechar los residuos que se entierran en los fondos de las casas a modo de reciclaje.

San Martín de los Andes: Un equipo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) estudiará los barrios que surgen del tratamiento cloacal para determinar si se le puede dar un uso productivo al material.

Paso Aguerre: Hay planta de producción agropecuaria que produce menos de lo que debería, por lo cual equipos del Conicet van a tratar de estudiar especies de maíz para poner en valor esa planta y un sistema para poner en diálogo a la planta con productores locales.

Aguada San Roque: Se quiere saber si el agua tiene potencial de ser comercializada y habrá otro equipo de Conicet que hará estudios químicos para ver si puede ser mineralizada.

Finalmente, en la región de la Confluencia, se estudiarán las percepciones en la movilidad en el área metropolitana, Neuquén-Plottier y Neuquén-Centenario. Habrá científicos sociales que trabajarán con instrumentos para medir kilómetros de rutas, experiencia de los usuarios, de quienes son peatones, de quienes andan en bicicleta.

“Esto es algo inédito que resolverá problemas concretos y además se trata de poder acompañar a un sistema que nos hace sentir orgullosos”, concluyó Joaquín Perren.

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