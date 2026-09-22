El gobierno de Neuquén dio un nuevo paso en su estrategia de vincular la ciencia con las necesidades concretas de las distintas regiones de la provincia. Este martes, el gobernador Rolando Figueroa encabezó la firma de las actas correspondientes a los cinco proyectos seleccionados por el Programa Ciencia en Territorio, una iniciativa impulsada por la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (Anide).

Las propuestas fueron elegidas tras una convocatoria provincial que reunió a investigadores, universidades y organismos científicos con el objetivo de encontrar soluciones aplicables a desafíos identificados por las propias comunidades neuquinas.

Figueroa: “La ciencia tiene que estar en el territorio”

Durante el acto, el mandatario provincial destacó la decisión de fortalecer la inversión pública en investigación aplicada y anticipó que habrá una nueva convocatoria que abarcará las siete regiones de Neuquén.

“Es muy importante generar, desde el Estado, más apoyo para la ciencia y la tecnología. Vamos a invertir en resolver un problema por región. Debemos focalizarnos en que la ciencia esté en el territorio”, afirmó Figueroa.

El gobernador remarcó que la provincia busca construir una agenda propia en materia de innovación y desarrollo, con iniciativas que generen impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y en el crecimiento regional.

Ciencia para resolver problemas concretos de Neuquén

El programa se apoya en el Banco Provincial de Desafíos Regionales de Anide, una herramienta que identifica problemáticas surgidas de cada territorio junto a municipios, comisiones de fomento e instituciones locales.

A partir de ese relevamiento se definieron cinco desafíos prioritarios. Luego de la presentación de nueve propuestas científicas, un comité de especialistas seleccionó un proyecto por cada problemática.

Cada iniciativa contará con un acompañamiento provincial equivalente a 10 millones de pesos, destinados a recursos y asistencia técnica para garantizar su implementación.

Para Joaquín Perren, secretario ejecutivo de Anide, el desafío es lograr que el conocimiento producido en universidades y centros de investigación dialogue de manera permanente con las necesidades reales de las comunidades.

Con estas soluciones buscan plasmar avances científicos en soluciones concretas para distintas poblaciones - Foto:: Neuquén Informa

Los cinco proyectos que recibirán apoyo provincial

San Martín de los Andes: valorización de lodos de la planta de tratamiento

El proyecto liderado por la doctora en Química Marcela Noemí Gatti analizará alternativas para aprovechar los lodos generados por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Martín de los Andes.

La propuesta evaluará la posibilidad de obtener beneficios energéticos y agronómicos mediante procesos de digestión anaeróbica y el cultivo de macrófitas flotantes, aportando información técnica para una futura aplicación a escala real.

Paso Aguerre: diversificación de la producción agropecuaria

La iniciativa dirigida por la doctora Patricia Riat apunta a fortalecer la producción local de maíz y mejorar el abastecimiento de la planta de alimentos de la Cooperativa Agropecuaria.

Además, busca impulsar nuevos circuitos de comercialización entre productores, localidades y parajes rurales, promoviendo el desarrollo económico local y reduciendo la dependencia de insumos provenientes de otras regiones.

Chorriaca: gestión sustentable de residuos

En el Alto Neuquén, el proyecto encabezado por Emiliano Liciotti propone diseñar un sistema integral para el manejo de residuos sólidos urbanos.

La iniciativa contempla acciones de reducción en origen, recuperación de materiales reciclables y disposición final adecuada de los residuos remanentes. El objetivo es generar un modelo replicable en pequeñas localidades de la región.

Aguada San Roque: estudio del potencial del agua mineral

La propuesta dirigida por Natalia Lorena Guiñazú Alaniz analizará una fuente subterránea de Aguada San Roque para determinar si cumple con los requisitos establecidos por el Código Alimentario Argentino para ser considerada Agua Mineral Natural.

De confirmarse su potencial, podría abrir nuevas oportunidades de desarrollo productivo y agregado de valor para la localidad.

Región Confluencia: movilidad urbana basada en datos

El quinto proyecto estará a cargo del doctor en Geografía Germán Gabriel Pérez y se enfocará en relevar la experiencia de usuarios del transporte público y de quienes utilizan medios de movilidad activa en Neuquén, Centenario y Plottier.

La investigación busca generar información abierta y herramientas permanentes para mejorar la planificación del tránsito y la movilidad en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de la Patagonia.

Regionalización y desarrollo para las siete regiones

El ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, destacó que la iniciativa se integra al proceso de regionalización impulsado por el gobierno provincial.

Según explicó Ousset, la diversidad geográfica y productiva de Neuquén requiere respuestas específicas para cada territorio, desde la cordillera hasta la Región Confluencia, pasando por el centro provincial y el Alto Neuquén.

La experiencia de Ciencia en Territorio apunta precisamente a construir soluciones locales con participación de universidades, organismos científicos, municipios y comunidades.

Conocimiento aplicado para mejorar la vida de los neuquinos

Los cinco proyectos seleccionados reflejan desafíos vinculados con el ambiente, la producción, los recursos naturales, la movilidad y los servicios públicos.

La iniciativa busca que el conocimiento generado en la provincia tenga impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos, fortaleciendo al mismo tiempo el ecosistema científico-tecnológico neuquino y promoviendo soluciones concretas para el desarrollo regional.