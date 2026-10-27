El reconocido supermercado Vea con sede en Neuquén, Cipolletti y demás ciudades de la zona, anunció el cierre de su sucursal en la capital neuquina debido a que, según los empleados, el costo del alquiler es muy alto y la compañía no puede afrontarlo.

El Secretario General del Centro de Empleados de Comercios del Neuquén, Ramón Fernández, comentó en diálogo con La Primera Mañana por AM550 que esto fue lo que le comunicaron a los empleados hace aproximadamente dos semanas.

La explicación de la compañía se debe a la baja de ventas, por lo cual no podrían seguir pagando el alquiler. Según Fernández, con esta decisión se cierra la novena sucursal en el país.

Cómo están manejando la situación los empleados

En cuanto a las alternativas para la reubicación de los trabajadores, indicaron que una de las primeras opciones que plantearon fue trasladarlos a sedes de Easy o Jumbo, ya que funcionan bajo la misma cadena de Cencosud.

Pero Fernández sostuvo que no existe la posibilidad de reubicación ya que inicialmente se analiza la dotación de personal en otras sedes y en este caso no se podría agregar más personal en otras sedes que también están reestructurándose.

"Nosotros también esperamos, y en la asamblea que se hizo, se está esperando a ver los montos indemnizatorios, hay compañeros que van de 1 a 25 años de antigüedad", manifestó Fernández.

Agregó que un traslado a Cipolletti o Roca sería un costo de boleto y pasaje que la empresa no asumiría, según su relato. "Al no haber acá en Neuquén una sucursal como sí lo hay quizás en Cipolletti se dificulta este tema de lo que sería la transferencia del contrato laboral."

Actualmente los empleados se encuentran a la espera de la comunicación de los superiores mediante los telegramas y las cifras de indemnización por el pago de antigüedad y demás pagos que les corresponden.

"Hay un montón de cuestiones que hacen que el cierre puntualmente del establecimiento sea definitivo y eso le da el derecho a nuestros compañeros por ser la única causa que ponen", manifestó sobre cómo están manejando la situación los empleados.

Sobre las ventas, Fernández indicó que son muchos factores que complican al comercio y que al ver los números se toman este tipo de decisiones, principalmente basándose en un aumento de alquiler.

Megatone también cerraría sus puertas

Otra de las situaciones alertadas por el CEC es el inminente cierre de la cadena Megatone, dedicada a la venta de electrodomésticos.

Fernández informó que el gremio tomó conocimiento del cierre del establecimiento durante los últimos días y que la medida podría afectar a 11 trabajadores.

Frente a ese escenario, el Centro de Empleados de Comercio solicitó la intervención de la Subsecretaría de Trabajo provincial para conocer las condiciones de la decisión empresarial y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.

En Megatone se realizó una primera audiencia este lunes, mientras que en el caso del supermercado Vea se esperan intervenciones del organismo.

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