Sábado 29 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Regionales

Furor en Plaza Huincul: largas filas y fuerte demanda tras la inauguración de un hipermercado

El nuevo supermercado abrió al público con una afluencia inesperada que se mantuvo durante toda la jornada.

Por Lucas Sandoval
Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 13:01
Empleados formaron un cordón de bienvenida para recibir a quienes esperaban desde temprano.

La apertura del nuevo Carrefour Maxi en Plaza Huincul generó un importante movimiento. Vecinos de distintos barrios se acercaron para conocer la propuesta y recorrer los pasillos del flamante local.

La afluencia no bajó en ningún momento. Algunos llegaron con lista de compras en mano, otros aprovecharon para comparar precios y ver qué tipo de mercadería ofrece el formato mayorista, que combina venta familiar y abastecimiento para pequeños comercios.

Uno de los responsables de la sucursal destacó el acompañamiento del público y aseguró que la recepción superó las previsiones.

“Estamos muy contentos. Se hizo rápido y no nos creían la fecha, pero llegamos bien”, señaló.

El ejecutivo explicó que el local trabajará con un esquema abierto tanto a familias como a comerciantes. “Venimos a ser socios de Plaza y a garantizar accesibilidad”, sostuvo. También adelantó que el espacio contará con diferentes secciones y la posibilidad de sumar productos de emprendedores y comercios locales.

El clima festivo se hizo sentir en el ingreso. Cuando las puertas se habilitaron, el personal formó un pasillo para recibir a los clientes con aplausos, mientras los primeros grupos avanzaban curiosos hacia los carros de compra.

En medio del éxodo nacional de Carrefour

Desde hace varios meses, la cadena francesa comenzó a desarmar sus operaciones en todo el país. 

Es que habían anunciado su retiro del país, tras más de 40 años de actividad, pese a que en Neuquén no anunciaron cierres inmediatos.

 

 

