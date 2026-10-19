El maestro internacional de ajedrez Mario Leskovar se consagró campeón en la categoría senior +65 de un torneo internacional disputado en El Salvador. La competencia reunió a 79 jugadores de 19 países y se desarrolló en tres categorías, con representantes de distintos puntos del continente.

En diálogo con el programa La Segunda Mañana, que se transmite por AM550, Leskovar destacó la organización del certamen y la experiencia de competir fuera del país. “El Salvador fue hermoso, la organización, la atención, la hotelería, todo diez puntos”, expresó al recordar su participación. El segundo puesto de la categoría quedó en manos de Hugo Horizondo, de República Dominicana, mientras que Alejandro Ba, de Uruguay, terminó tercero.

Mario Leskovar se consagró campeón en la categoría senior +65 de un torneo internacional de ajedrez disputado en El Salvador.

Durante la entrevista, el ajedrecista también compartió una de las enseñanzas que le dejó su trayectoria en el tablero. Al referirse a la importancia de tomar decisiones durante una partida, contó que su hijo, también maestro de ajedrez, suele recordarle que “gana aquel que comete menos errores”. Leskovar explicó que la experiencia le permite resolver posiciones con rapidez, aunque reconoció que confiar demasiado en esa capacidad también puede llevar a equivocaciones.

Su vínculo con el ajedrez comenzó a los 16 años, cuando organizó un campeonato por equipos en el colegio Don Bosco de Mar del Plata. Aunque inicialmente le interesaba el fútbol, los problemas de visión lo llevaron a enfocarse en el tablero. Poco después alcanzó el subcampeonato argentino juvenil y comenzó a frecuentar el tradicional magistral de Mar del Plata, donde pudo observar a destacados jugadores internacionales.

Leskovar comenzó a competir a los 16 años y poco después alcanzó el subcampeonato argentino juvenil.

Además de su actividad deportiva, Leskovar desarrolló una carrera vinculada con la comercialización agroalimentaria y la gestión de empresas. Según relató en AM550, participar en torneos durante sus etapas de formación en Europa también le permitió financiar matrículas de maestría, doctorado y posdoctorado. Para el ajedrecista, ambas disciplinas se relacionan con la capacidad de analizar situaciones y resolver problemas.

Tras su consagración en El Salvador, el maestro internacional anticipó que prefiere seguir compitiendo en América Latina y Argentina. Entre las posibilidades futuras mencionó el Panamericano senior previsto en Santiago de Chile y la posibilidad de que Buenos Aires reciba un Mundial senior. De esta manera, su reciente victoria suma un nuevo logro a una trayectoria que combina competencia internacional, formación profesional y pasión por el ajedrez.

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